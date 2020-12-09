央行信用管制放寬解釋 12/7前申貸適用舊制

為免銀行貸款衍生爭議，中央銀行9日表示，8日上路的針對性審慎措施，借款戶如在12月7日（含）前已申請貸款，只要向銀行提出正式貸款申請書，包括房貸、土建融、餘屋貸款等，均可按照原核貸成數辦理。



央行原規定金融機構12月7日（含）以前已核准尚未撥款的不動產抵押貸款案件，貸款條件合於核准時的規定，得按原核貸條件辦理；但訊息發布後，引發還在跑流程的案件可能無所適從的爭議，因此央行9日放寬解釋新規範，即借款戶在12月7日（含）前，已向金融機構提出正式的貸款申請書，並且經過金融機構登錄案件辦理者（即跑流程中的案子），均得適用修正前的規定。但重申金融機構仍應依照相關授信法規、原則及其內部規範，決定貸款條件。



央行強調，新措施主要是基於控制金融機構信用的健全穩定，並非影響既往的貸款案件，以申請時點為基準，不影響新制執行效果與長遠政策目的。且修正生效前的案件，已有過渡規定，並無溯及既往情事，尤其絕對不影響首購及換屋等絕大多數實質需求貸款案件。



金管會9日也表示，預計2020年12月至2021年3月底，將專案金檢十家不動產授信主要銀行，以及一般日常金檢，均會將不動產授信列為重點金檢項目，尤其央行新不動產信用管制規定，會是金檢重點。