台灣明年GDP增速3~4％是標配

台灣明年經濟成長率「基配」是3～4％，已成為銀行業新共識。永豐銀、DBS星展銀行和渣打銀行9日都發布台灣2021年經濟成長預估值，分別為3.7％、4.2％和3.3％。永豐金首席經濟學家黃蔭基說，台灣經濟成長率會是「倒N型」，「2020年在底、2021年在最上面」，最大的風險則是「資產泡沫化」和「QE政治化」。

渣打銀行東北亞區資深經濟學家符銘財分析，全球科技產業的復甦程度，將決定台灣2021年經濟表現，渣打因而保留上修台灣GDP增長的空間，但預估2021年台灣GDP年增3～4％是「基本盤」。黃蔭基也說，台灣明年GDP成長4％應該是「標配」。

符銘財指出，影響台灣2021年經濟表現的主要動能來自全球經濟需求復甦與反彈，但到底會成長3％還4％，有三大決定要素：全球復甦時間點、復甦可能力度、半導體、5G、ICT等產業經過2020年「一次性需求」後的發展。

符銘財也提醒，2021年經濟肯定比2020年好，但中美貿易持續緊張，全球供應鏈仍在重整，包括RCEP成立亦對台灣產業有分散布局的壓力，全球經濟的復甦需耗時數年，許多經濟體的產能並沒有跟進回升，疫苗對經濟表現的加持效果，與經濟復甦效益可能要等到2021下半年才能有效展現。

星展集團資深經濟學家馬鐵英認為認為，2021年台灣經濟發展將維繫於六大趨勢：一是從V型轉向開根號復甦，出口加內需更廣泛的復甦；二是科技業仍是主要動力；三是傳統製造業、服務業步調各有不同；四是資產價格通膨升溫；五是貿易戰壓力緩和，六是科技戰風險仍在。

馬鐵英分析，2020年台灣經濟經過疫情而快速反彈，目前尚仍能持續成長，估計2021年增速將放緩，並在下半年轉為平穩。