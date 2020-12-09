第一金11月賺進11.5億 月減15.5％

第一金控公布，11月稅後淨利降至11.50億元，月減率15.5％，主要是銀行淨提存增加及人壽提高外匯準備金因而影響獲利表現所致。

第一金今年前11月累計稅後淨利為158.89億元，年減率13.1％，累計每股稅後盈餘（EPS）為1.24元。

第一銀行11月因呆帳收回較10月減少，致銀行稅後淨利降至10.54億元，月減率19.4％，惟營收表現依舊穩健。淨利收維持在24.80億元，月增率0.1％。手續費收入則受惠於財富管理手收增加而提升至6.12億元，月增率12.9％。金融交易利得亦回穩，挹注3.16億元獲利，月增率7.5％。雖然呆帳提存較10月減少至3.52億元，惟呆帳收回亦同步減降至1.12億元，使整體淨提存上升至2.40億元。累計今年前11月的稅後盈餘達149.66億元，年減率16.6％。

第一金證券因自營業務及承銷獲利大幅提升，推升證券11月獲利至1.28億元，月增率222.0％。累計今年前11月的稅後淨利達5.95億元，年增率151.2％。

第一金投信因金融資產利益增加致11月盈餘上揚至1,075萬元，月增率51.8％。累計今年前11月的稅後盈餘為6,382萬元，年減率17.7％。

第一金人壽11月獲利由盈轉虧，為5,592萬元損失，主要是增提外匯價格變動準備金所致。累計今年前11月的稅後盈餘降至4.29億元，年增率71.4％。

第一金AMC因租賃收入減少及營業費用增加致11月稅後盈餘縮小至818萬元，月減率14.2％。累計今年前11月的稅後淨利達1.08億元，年增率0.2％。