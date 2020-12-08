盤前亂撤單、名嘴亂炒股 金管會要管

盤前亂下單、撤單擾亂股價，名嘴亂炒股或法說會放不實消息，金管會都要管了！金管會8日公布「資本市場藍圖」，證交所總經理簡立忠指出，將研議盤前資訊揭露品質提升，避免盤前惡意委託、取消影響股價，另外，為強化投資人保護，證交所將運用AI、大數據來強化上市櫃監理，未來若有名嘴、公司法說會放不實消息，會用自然語意分析法去比對是否有操縱股價、內線交易。

簡立忠指出，「強化投資人保護」是資本市場藍圖重點，未來將運用監理科技(SupTech)強化上市櫃公司監理效能，例如：用人工智慧(AI)-蒐集新聞、社群媒體等文字資訊(非結構化資訊)，分析相關風險關鍵文字，提升監理效能及預警能力。也就是會運用自然語意分析法來監測，以負面語意去比對股價是否有無被操縱、內線交易。

另外，也會運用大數據(Big Data)分析異常交易態樣及徵候，檢討監理及監視措施；並以流程機器人(RPA)以自動化取代人力，去做資料蒐集、產製監理報表，節省作業時間。

「活絡交易市場，提升效率及流動性」也是資本市場藍圖的重要策略。其中，一項重點就是提升交易資訊透明度及投資人風險控管能力，簡立忠表示，交易所發現在開盤前常會出現大量委託或是撤單的狀況，會影響到股價，不利開盤穩定性，未來會研議控管盤前資訊揭露品質提升，會參照期貨交易所的做法，盤前2分鐘（8時43分到45分）不可取消委託。