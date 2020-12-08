台股投資人都老了 金管會力推退休平台

台股投資人高齡化嚴重，證期局局長張振山8日宣布推出的「資本市場藍圖」中將力推國人退休準備平台。證期局官員指出，就像神奇寶貝進化版，2021年推出的退休平台就是基富通全民退休投資平台「好享退」的再進化，不只會嚴選基金、基金數會超過9檔、對於年金型基金還會有手續費、管理費優惠，並會結合公益，預計2021年6、7月會上路。

集保結算所總經理朱漢強指出，從台股成交金額比重年齡層分布來看，台灣的自然人投資人主要集中在中高年齡層。2010年至2015年上半年41歲至60歲的人逾58％，到2018年、2019年維持在50％至52％之間，反觀61至70歲則由14.9％逐年成長，2018年已達17.91％、2019年再增加至18.9％，一年增加1％的速度來看，2020年61到70歲的投資人就已逼近20％。

證期局指出，為因應高齡化趨勢，2021年將建置結合「退休理財、投資服務與公益活動」的「退休準備平台」，提供國人一站式退休理財規劃與投資服務。平台內容：包括退休教育、缺口試算、嚴選基金、下單導引、提撥經費、社會公益，採漸進式引導國人自我規劃退休理財方案。

證期局指出，該平台上架的基金，會訂出一個篩選標準，並將成立審議委員會來遴選適合基金，檔數會超過9檔，對於年金型基金會提供管理費、手續費減免為誘因，並採一站式下單，讓國人自己準備自己的退休金，另外，退休生活不只靠投資基金，還要有保障，因此該平台也會連結保險資訊一指通。

證期局指出，高齡者需要的金融商品具有「低風險、報酬穩定」的特色，由於現在低利率環境下，若只把本金存放在放銀行生利息已難以因應未來退休生活。

證期局強調，明年上路的「退休準備平台」預期有四大效益，希望能帶動國人準備退休金、鼓勵業者發展退休商品、促進優質退休環境、彌補高齡保障缺口。