配合央行管制 土銀、合庫土建融案緊急重議

央行下達選擇性信用管制新令，讓土銀、合庫兩家土建融大行手忙腳亂，由於土銀和合庫都是7日召開放審會，但尚未獲11日董事會過關、完成最後程序，所以不少在7日放審會以八成通過的土建融案現在全部撤回、砍至六成五，更有銀行指凡超過六成「一律砍」，且因央行要求即日生效，杜絕建商「趕搭末班車」的機會。



根據目前台銀、土銀、合庫等行庫清查結果，第三戶房貸戶占比不到1％，以台銀為例，目前「三房」以上的房貸僅占其全體房貸比重0.12％，合庫則只有0.35％、40戶左右，其他公股銀行這類客戶頂多只有百來戶。



行庫主管指出，央行從第三戶而非第二戶開始設限，用意在瞄準投資客，避免傷到「換屋族」；至於餘屋貸款，據了解，台銀、合庫承作餘屋貸款量極少，影響有限，土銀僅承作少量自家土建融客戶的餘屋貸款，目前最高成數僅給六成，未來會降一成到央行要求的五成。



但國銀主管認為，2021年銀行的土融或建融業務勢將大受影響，很多銀行過去都直接以八成核貸，「擺在眼前的就會被限縮1.5成」，特別是中小型建商，未來自備款必須要更多，資金調度可能有問題，「獵地」能力也會被大幅壓縮。



銀行指出，未來實務做法是承作公司法人購置住宅貸款前，向聯徵中心辦理歸戶查詢，除房貸額度外，不得另以修繕、周轉金或其他貸款名目，額外增加貸款金額。至於一般民眾，同樣採聯徵歸戶查詢。



銀行表示，央行規定12月7日（含）前已核准但尚未撥款的不動產抵押貸款案件，貸款條件合於核准時規定者，得按原核貸條件辦理；但為了防漏洞，也特別強調未來辦理相關貸款轉貸或展期時，不得藉由重新鑑價提高貸款金額。



至於這波管制下唯一例外，是依都市更新條例、都市危險及老舊建築物加速重建條例或其他配合政府政策重建案件，可不適用新規定。