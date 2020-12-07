打炒房團體戰 金管會金檢納入央行新規定

政府「團隊戰」打炒房。中央銀行總裁楊金龍7日下午宣布新的不動產信用管制措施，金管會晚間立即發布新聞稿宣布，12月即將啟動的不動產授信專案金檢與一般金檢，會將央行的新措施納入，也就是銀行8日才核貸新不動產授信案，都要符合央行新規定，否則重罰。



金管會12月開始到2021年3月底前，要完成不動產授信前十大銀行的專案金檢，主要針對餘屋授信、土建融、豪宅及投資客房貸三大業務的風險控管措施，金管會主委黃天牧7日在財委會透露，除了專案金檢、一般金檢及逾放等控管，也會配合政府跨部會會議決定，「不排除有下一波措施」。



金管會尚有集中度管理，如各類不動產授信占銀行授信總額比率控管，另外還可要求增提備抵呆帳、增加資本計提等手段。



央行對企業戶房貸、自然人第三戶、購地貸款及餘屋貸款祭出新的信用管制措施8日上路，銀行目前審理中的不動產授信案，只要還沒生效，都要用新規定。金管會亦立馬強調，專案及一般金檢會將新規定納入，各銀行8日之前生效的不動產授信案適用舊規定，8日之後撥貸者就必須用央行的新規定，違反者就視情節輕重開罰。



黃天牧強調，這波專案金檢，不影響一般民眾購屋貸款，是針對餘屋貸款、土建融、豪宅與投資客，是從銀行授信風險角度，了解銀行貸款是否有控管風險，如豪宅及貸款成數等，是依央行信用管制措施，央行若有新規定，金管會監理與銀行授信都要採取同一標準。



金管會已祭出三措施，一是發函各銀行，先前不動產授信八大缺失，不要再犯；二是啟動專案金檢十家不動產授信主要銀行；三是看逾放比、不動產授信額度、存放比及備抵呆帳提存比率。黃天牧表示，這次不僅專案金檢，連一般金檢也會將不動產授信列為重點。