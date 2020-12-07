統一發票盃宜蘭路跑活動 募逾43萬張發票

財政部109年統一發票盃宜蘭場路跑活動，於12月6日上午在宜蘭羅東運動公園盛大開跑，由財政部部長蘇建榮、宜蘭縣縣長林姿妙、第一金控董事長邱月琴，以及國家運動員代表陳宇璿與林雍傑，引領全場8千餘名民眾一起為愛而跑，跑出健康活力，以行動支持並鼓勵民眾「捐發票做愛心」，為愛跑第一！

財政部自99年開始舉辦統一發票盃路跑活動，至今已邁入第11年並順利完成第52場次宜蘭場路跑活動，累計號召全國近60萬民眾響應參與。這次特別在宜蘭羅東運動公園舉辦，主要是讓參與民眾能感受落羽松多層次繽紛的美，並沉浸於宜蘭好山好水好環保，以及綠色樂活與藍色科技並存的優質環境中，現場更透過活動宣導鼓勵民眾多使用統一發票兌獎APP、購物消費使用行動支付及索取雲端發票，邀大家一起環保愛地球。

本次活動在大家熱情參與及發揮愛心下，成功募集到438,568張發票，其中有24萬張來自於第一金融集團員工的愛心募集，並由財政部蘇部長及第一金控邱董事長一起將發票全數捐贈予宜蘭縣轄內「財團法人宜蘭縣私立佛教幸夫社會福利慈善事業基金會」、「財團法人蘭智社會福利基金會」、「財團法人天主教靈醫會私立聖嘉民啟智中心」、「財團法人慈善社會福利基金會附設私立慈懷園」及「財團法人阿寶教育基金會」等5家社福團體，希望藉由捐發票做愛心，發揮力量支持公益，讓民眾度過一個既行善又運動，身心皆愉悅的假日早晨。

第一金融集團已連續10年與財政部共同主辦「財政部統一發票盃路跑活動」，累積捐出逾224萬張發票，嘉惠全台39家社福機構或弱勢團體，以實際行動回饋社會，希望善用企業的力量支持社福機構，照顧更多需要幫助的弱勢族群，讓這樣有意義的活動擴及到臺灣各個角落，發揮正面影響力，散播愛的種子！