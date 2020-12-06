推ESG 元大金嚴管三產業

元大金推動ESG，未來三大產業在金控集團旗下各子公司要進行投資或貸款時將入列篩選機制。據了解，除了在公司治理、公益活動、內部推動環保節能、綠色採購等面向著手，元大金亦全面發動旗下包括銀行、證券、投信、期貨、人壽等五大子公司開發ESG概念的金融商品及服務，尤其是金控集團已訂定貸放及投資方面的ESG篩選機制，包括鋼鐵、半導體及塑膠等三大產業確定將入列過篩行列。

元大金主管指出，金控已依循「永續金融準則」，在2020年完成訂定「產業別環境及社會風險管理細則」，作為篩選的依據，同時也設計一套制式化表格「產業別環境及社會風險管理檢核表」，各子公司將一體適用，未來業務執行人員若承作屬於鋼鐵、半導體及塑膠等高環境與社會面風險產業的對象時，須填好上述表格，以藉此掌握、審視業務往來對象對於環境與社會面風險的調適能力，進一步從投資、放款兩大面向確保交易風險控管。

元大金連帶金融服務及產品線也火力全開，號召上述五大子公司一起推出ESG概念金融服務及商品。各子公司推出的ESG產品線主要有二大特質，一是以定時定額為號召，強化「普惠金融」。二是所推出的產品成分，若ETF或台股基金，將瞄準「ESG概念股」進行投資。

元大金指出，先前元大金在進行ESG相關投資時，已將「5+2」創新產業、綠色債券、綠能永續的權證、永續相關基金等作為標的，之後也更進一步結合ESG篩選機制，引導資金投入重視永續發展的國內外企業，截至11月底，元大金集團投資永續相關資產規模已比2018年提升2.13％。

元大銀今年10月加入赤道原則協會並簽署「赤道原則」，成為全台第七家、全球第112家赤道銀行。元大銀指出，之後將建立更符合國際級標準的專案融資授信制度，透過原則性架構，將集團永續金融準則精神落實到授信業務規劃，並積極執行盡職調查，管理授信案件潛在環境及社會風險，以金流督促客戶在營運上更符合ESG要求。