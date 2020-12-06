2020玉山盃投捕訓練營 開球

為期三天的「2020玉山盃投捕訓練營」4日在桃園龜山國立體育大學正式開訓，共有45位具潛力的青棒選手參加，此次邀請到曾登上美國職棒大聯盟舞台、投打表現都相當優秀的台灣好手—郭泓志擔任教練，藉由其在美國職棒的經驗，親身指導投球、打擊、基礎防護等多元面向，來提升台灣青棒選手的技術。

除了可以拓展選手們的視野外，也希望教導更好的運動傷害與照護的觀念，讓選手們有更好更長久的運動生涯。

玉山銀行董事長黃男州表示，玉山銀行與中華棒協連續14年合作推動「玉山盃全國青棒錦標賽」打造「台灣甲子園」，同時也持續推動與提升國內青棒各項基礎工程，為台灣棒球扎根。

每年除了搭建讓青棒選手圓夢的舞台外，同時也會舉辦玉山盃訓練營與防護營，並邀請MLB或NPB優秀講師，傳授最先進、正確的棒球觀念，已累積逾3千位選手參與。

另一方面，也持續針對台灣偏遠且資源相對匱乏的學校，提供合適的球具補助，加計今年捐贈的苗栗大成高中與高雄三民高中，已累計幫助逾30所學校，讓積極發展青棒的學校可以擁有更好的環境，持續提升球技，進而培育更多的青棒好手，讓台灣棒球更好。

玉山銀行長期推動國內青棒發展，用實際行動履行企業社會責任，玉山銀行也特別與日本火腿鬥士隊合作，除了去年邀請到王柏融返台擔任玉山盃訓練營的講師、分享日本職棒經驗外，今年也舉辦「玉山棒球祭」系列活動，只要日本火腿鬥士隊每打出一支全壘打，玉山銀行就會捐出2萬元，活動期間共捐助100萬元支持台灣青棒。

未來玉山銀行會持續努力，邀請大家共同參與充滿熱情與活力的「玉山盃全國青棒錦標賽」，以及青棒相關賽事，一起為台灣青棒加油。