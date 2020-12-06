台新金聖誕點燈 分享愛與祝福

歡樂聖誕節將到來，台新金控4日在台北市仁愛圓環旁總部大樓進行聖誕點燈，由董事長吳東亮主持儀式，與現場數百位民眾一起倒數齊喊「i（愛）在台新」，點亮高達15米的全LED燈打造絢麗聖誕樹，搭配大樓廣場上的幸福拱門、光廊城堡，數萬顆LED燈隨優美音樂變化特效動畫，點綴光彩亮麗及熱鬧非凡氣氛。

吳東亮表示，台新金每年設計製作不同主題聖誕布置，為台北市及市民增添聖誕氣氛，今年受疫情影響與衝擊，大家都度過比較辛苦的一年，希望在歲末節慶時候，透過聖誕喜慶氛圍，帶來更多溫暖及更多愛的感受。

他尤其感謝台北市政府觀光傳播局支持與幫忙，協助「2020台新聖誕祭」布置首度延伸至圓環安全島，打造美麗的圓環造景，共同為振興東區及仁愛圓環商圈盡心力。

吳東亮指出，2020年以「i（愛）在台新」為主題，i除表達「愛」之外，也代表台新核心價值中的「Innovation（創新）」，積極推動數位創新的精神，在數位金融商品領域，及聖誕樹佈置充分展露無遺。改變以往傳統聖誕樹造景，設計全台最大的LED燈立體聖誕樹，可呈現多款令人驚艷的3D特效動畫，歡迎民眾多來與它拍照打卡、當網美，把聖誕祝福分享出去。

台新金廣場的光廊城堡，則結合Richart Life App，讓大家體驗生活金融生態圈的便利。吳東亮說，光廊中佈滿圓環周邊商戶及合作夥伴Logo，共串聯全台3千多家商戶。巧妙運用Richart Life App整合及便利特點，讓民眾掃QR Code即可輕鬆享有日常生活食、衣、住、行相關專屬優惠，並有可獲得價值總額逾萬元的優惠券。

台新金強調，聖誕點燈同時在總部二樓舉辦聖誕派對，邀請社褔團體、街坊鄰里、同仁眷屬及幼兒園小朋友同樂，進行互動遊戲；民眾下載Richart Life App並完成登入與綁定台新信用卡，可獲台新Point點數，並有機會獲Apple iPhone 11Pro、iPad Air與台新刷卡金萬元。