高資產客戶 最愛投資這兩種

高資產客戶究竟最愛投資什麼，公股行庫主管指出，高資產客戶的需求普遍多元而複雜，除了資產配置、保險、醫療、傳承、稅務外，談到投資，基金跟保險還是最愛，而最新崛起的就是可以直接投資的投資級外國債券，台股及科技相關基金也成為今年的新亮點。

合作金庫銀行主管分析，根據多年與客戶的業務往來經驗，理財客戶的資產配置比例以基金及保險為主，且資產等級越高的客戶越重視資產保值，尤以配置債券型基金為主。

兆豐銀行觀察到，嗅覺敏銳的高資產客戶正積極尋找不同的理財商品，以外國債券及基金為例，今年1～8月的銷售量較去年同期成長近三成，顯示在市場長期寬鬆的預期下，客戶傾向於將資產布局到存續期較長的投資級外國債券，另外就是類型多樣化的基金商品，除增加固定收益外，也顯見客戶逐漸改採長線資產配置，以累積自身財富。

另外，兆豐銀發現，新台幣持續升值及台股殖利率吸睛下，連原本投資長天期結構型商品的客戶，也主動要求為其量身訂作一年期以內連結台灣指標龍頭股ADR之結構型商品，可領取債券固定收益外，並以部分資金參與市場龍頭股票投資的機會。而高資產客戶理財方式日益靈活，兆豐銀也積極與多家信評高的投資銀行合作，提供符合客戶需求的投資商品。

此外，投資人除了因低利而擁抱債券外，由疫情造就的新生活型態及遠距商機，更讓雲端科技及5G等類型基金成為投資人的目光焦點。

除了投資需求外，諮詢與服務更是重中之重，彰化銀行以1+1+N團隊經營模式(理專+高資產團隊成員+外部專家)，與外部專業顧問合作(如律師、會計師、稅務顧問等)，提供更細膩的服務。

合庫銀則是於北、中、南三區，選出營業部、新竹科學園區、台中、嘉義、鳳松及七賢6家理財旗艦分行轉型為「金鑽理財旗艦店」，藉由擴大理財專區服務效能，提供一條龍理財服務。

華南銀行為提供高資產客群尊榮禮遇服務，提供「領航會員」權益，推出4大類、共19項優惠，結合邀請制的會員專屬頂級信用卡，衍生出多項專屬的尊榮寵遇；軟體方面藉由領航管家服務，只要會員撥打專線到客服中心，就能得到精緻體驗，從貼心按照需求安排的精緻旅遊，到輕鬆愉快的居家生活服務，都能一線到位。硬體方面每位領航會員蒞臨分行享有理財貴賓室尊榮禮遇，在兼具隱密性及舒適性的尊榮貴賓理財專區，提供一對一的諮詢服務。

另外，華銀也和知名的專業會計師合作，提供領航會員最新稅務、資產傳承相關諮詢服務，種種為領航會員設想的貼心設計，不僅讓客戶享有尊榮禮賓的感受，更要讓會員的有形資產與無形的奮鬥精神，能夠順利交付給下一代。

此外，華銀為提供高資產客戶所需要的理財服務更廣更多元，且除了本身的理財資產規畫外，亦帶來許多跨部門的業務契機，如企業授信的服務、全球化的資金流、個人房貸信貸業務，對於財富管理業務來說，除了高資產客戶本身的理財需求外，將理財業務觸角延伸至下一代更是財富管理業務能夠更加壯大的主因。

公股行庫鎖定高資產客戶

銀行名稱 因應或成長情形 合作金庫銀行 高資產客戶與去年年底相比成長達37％ 第一銀行 聘請外部顧問協助導入私人銀行模式 土地銀行 今年組成「高資產客戶服務規劃小組」，全行約投入180人，目前3,000萬元以上高資產客戶約1,700人 華南銀行 高資產客群今年以來人數較去年成長4％ 彰化銀行 高資產服務團隊已協助400位以上客戶 臺灣企銀 跨部處資源整合，打造高資產服務團隊

資料來源：各銀行 製表：孫彬訓