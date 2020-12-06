高資產客戶 公股行庫今年大成長

公股行庫積極因應，鎖定資金回流商機，高資產客戶今年穩定成長，其中，表現最為亮眼的是合作金庫銀行，高資產客戶與去年年底相比成長達37％。

其他銀行方面，高資產客戶皆為穩定成長。第一銀行已聘請外部顧問協助導入私人銀行模式，並預計於明年2月申請財管2.0。合作金庫銀行目前正評估籌設私人銀行部門，以整合整體金控資源。土地銀行今年組成「高資產客戶服務規劃小組」。華南銀行高資產客群，今年以來客戶人數較去年成長4％。

財政部推出高階資產財富管理中心、金管會推出財管2.0，各銀行更早就已經開始鎖定服務高資產客戶，不過各銀行對於高資產客戶的定義皆不相同，從300萬元至3,000萬元起跳的都有。

土銀分析，可投資資產淨值達3,000萬元以上的高資產客戶數，佔財富管理客戶數的0.26％，但在土銀的總資產佔財富管理客戶總資產的14.17％，足見單一高資產客戶開發對財富管理業務貢獻度，相較一般財富管理客戶可能高出50倍以上。

土銀主管說，高資產客戶的財管業務，慣於選擇信賴度高的通路，且以其他高資產客戶轉介為重要參考指標，所以單一高資產戶的開發服務，往往可同時開發其關聯戶，具備極高的開發效益。

土銀目前財富管理業務產品線包含基金、保險、外國債券、黃金存摺、衍生性金融商品等，足以涵蓋高資產客戶大部分需求，為進一步滿足高資產客戶有關資產增值、資產保值及資產傳承需求，將積極規劃推出商品組合套餐、私募信託、企業主保險等商品。

彰化銀行高資產客戶定義為AUM3,000萬元以上的客群，目前服務對象以財富傳承規劃需求的中小企業主居多。高資產服務團隊成立迄今，已協助400位以上客戶完成財富傳承及資產配置規劃。

合庫銀為了服務資產總額達1,500萬元以上的高資產客戶，推出「傳家寶家族理財」專案，包含極富家族、尊富家族、菁富家族。其中，極富家族為家族往來資產總額達5,000萬元，主戶的非貨幣型信託資產本金餘額達1,000萬元(含)以上。

一銀指出，現行「引水藏富」理財支援團隊專為高資產客戶量身打造理財規劃，提供資產重配置、保險、醫療、傳承及稅務等規劃，為客戶舉辦理財健診活動，並給客戶最優質的服務。

其中，包含金控資源整合：提供客戶金控全方位服務。商品客製化：依客戶生命需求各階段，提供客製化產品。服務專業化：以顧客為中心，串接各領域專家提供到位及先進的服務。投資智能化：分別提供高端及大眾客戶方便有效率的智能投資系統。一站式全方位金融服務：無論客戶任何需求，皆能有效率提供單一服務線到位服務。