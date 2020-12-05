三大新趨勢 危機亦是轉機

時序即將進入2021年，全球在疫情肆虐後，面對「新定序、新秩序、新生態」三大趨勢，金融投資市場重組。五大金控解析，新的一年將是危機與轉機並存，特別關注資產新定序標的，並正視國際新秩序的競合及產業新生態發展，聚焦長線趨勢布局，重新建構投資地圖。

中信金分析，2021年進入經濟重啟的階段，其中因疫情衝擊加速企業強化ESG提高營運效率，成為評價企業優劣的重要一環。產業經營將產生新生態，如汽車產業供應鏈電動化、智能化、資訊化、服務化的移動服務生態系均值得關注。

國泰金認為，隨疫苗上市，將提振消費及企業信心，帶動資本支出，須留意回補後庫存去化問題及各國債務快速成長，帶來長線去槓桿壓力，考驗全球經濟成長續航力。

富邦金表示，全球經濟走勢進入2021年仍將受疫情控制及美國財政支出、貿易／科技衝突、央行貨幣政策的四大關注重點。經濟可能有三種情境，包括全球經濟溫和復甦、全球經濟穩健好轉、全球經濟微幅擴張，在資金行情支持下，股優於債態勢維持不變。

玉山金指出，2021年投資布局需留意三大風險，即疫情不確定性、中美摩擦和分歧、主要央行提供過多流動性引發資產泡沫疑慮。但隨疫情後新工作型態興起，拜登推動乾淨能源，物聯網、5G、AI、再生能源等產業較具潛力的投資機會。

台新金強調，隨有效疫苗逐步接種，經濟成長率可望明顯彈升，也創造有潛力的投資機會，尤其受疫情衝擊最深的產業如航空、旅遊住宿、娛樂、石油及塑化上游，其次為受惠景氣復甦傳產循環類股。