五大金控展望2021 股市多頭續航 聚焦高息、ESG

2021年看得最清楚的方向，就是主要央行仍不會升息，金控業者建議，投資仍要挑戰一些風險，股市前景依舊看好，建議投資高配息股、ESG、科技等題材，其次就是美元債或有較高利差的債券，有助資產累積。

國泰金控分析，在全球央行貨幣寬鬆及解封期待下，有助資本市場表現，可逐步增加股市投資比重，解封題材將使短線資金偏好非美、新興市場等股市，或具利差性題材的信用債；長線資金則偏好美股及科技股。

國泰金預測2021年美國及台灣仍難升息，定存利率維持歷史低點，可趁台幣強勢時換匯，改布美國高評等債。且預估2021年台股現金股息率約有3％，高股息股票或為另一選擇。

富邦金控分析，2021年仍為低利環境，可採「穩定收益、ESG、短年期債、多重資產」的四大配置策略，強化投報率，還可運用動態多元資產配置工具，廣泛跨資產配置，力求在市場周期循環時，創造低於市場波動且更優的投資表現。信用良好的海外債券可帶來穩定收益，在市場震盪時受影響較輕，當市場回穩時回升速度也快過其他資產，適合以核心部位持有。

玉山金控認為，2021年全球主要央行利率政策不變，美元長天期利率自低檔緩步走升，但整體仍維持偏低水準。在預期疫情對經濟衝擊逐漸消退下，建議股債投資比率為6:4。在美國財政赤字偏高、實質利率維持低檔、美元可能走弱的環境下，黃金為股債之外具潛力的投資標的。

玉山金還指出，2021年台灣央行也不易升息，低利率環境持續，建議定存族可透過資產配置，以收益率具表現空間的債券型產品，如高收益債或新興市場債為核心，搭配穩健成長且穩定配息的股票，以改善資金累積速度。

中信金則建議，2021年上半年短線機會財可加碼受疫情衝擊顯著的類股如新興市場、歐洲或內需型消費產業等，有資產價值回補機會，下半年則以高股利股票與信用債為宜；長線趨勢財則可留意新秩序重建題材，逢低布局，股市可留意美國、中國大陸與東北亞，產業則可留意資源或關鍵技術等類股，另如AI科技、自駕車、智慧醫療，或趨勢產業科技、通訊服務與健護類股與永續經營的ESG概念股等，亦可望成主流。

台新金強調，2021年上半年可適度布局2020年受疫情衝擊較大、漲幅落後市場，債市可續偏重高評級、複合型標的，股債比可為6：4。另就過去經驗，美國從景氣谷底復甦到繁榮、通膨壓力增至應升息的水準至少需三年以上，2023年底前不升息，台灣2021年利率應是續凍，建議定存族應提高投資比重，並採多元平衡方式配置資產。