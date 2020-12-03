張綱維壞帳拖累 國銀建築貸款逾放飆新高

國銀2020年10月建築貸款逾放金額、逾放比雙雙飆新高！金管會銀行局副局長黃光熙3日公布最新住宅房貸、建築貸款逾放狀況，其中，建築貸款逾放金額飆到61億元、比9月增加31億元，逾放比更衝高到0.23％，創下27個月來的新高，細究主因是台企銀10月增加逾放金額27.55億元，該筆呆帳就是涉遠航掏空案的樺福集團董事長張綱維過去擔任董事長的建設公司貸款。

在住宅貸款部份，據銀行局統計至2020年10月底，餘額達7兆8,542億元（較9月增加650億元）、逾放金額達106億元（較9月減少3億元）、逾放比達0.14％（與9月相同）。

在建築貸款部份，截至2020年10月底，餘額達2兆6,930億元（較9月增加403億元）、逾放金額達61億元（較9月增加31億元）、逾放比達0.23％（較9月增加0.12個百分點）。

黃光熙指出，建築貸款逾放上升原因是個案導致，該銀行在11月4日也已做重訊公告，若扣除該個案的話，整體逾放金額與逾放比其實是維持正常。

據了解，該銀行即台企銀，在今年11月4日晚間公告，10月單月大幅增加逾放金額27.55億元，該筆放款因為在10月31日屆期未能正常繳息，因而打入逾放。該筆呆帳就是來自張綱維持有的一間建商「遠向建設」，即淡水小坪頂開發案的主導開發商，在張綱維涉遠航掏空案後，遠向建設淡水小坪頂約300戶住宅開發案也受波及，該案迄今完工度不到八成，無力還款繳息滿三個月，於2020年10月底正式打入逾放。

黃光熙也同步公布將提早採用LTV（貸款價值比，loan to value）法的國銀家數，目前統計是十家，其中一家為公股，其他為民營銀行。