打造友善職場 永豐金獲北市府頒性平認證

永豐金控積極打造兩性平權的職場友善環境，繼2019年榮獲臺灣企業永續獎單項績效「性別平等獎」的肯定後，2020年11月27日再度榮獲臺北市政府勞動局頒發首屆「職場性別平等指標」認證，此為「亞洲第一、台灣第一」的職場性別平等認證，顯示永豐金控重視員工福利、多元共融以及友善職場的用心，獲得外界的認同。

永豐金控2018年制定「人權政策」，支持「聯合國世界人權宣言」等各項國際人權公約，對於員工之晉升、考核、職涯發展及獎酬機會一律平等，不因性別等因素而有不同的對待。此外，更重視包容、平等、尊重等理念，致力營造多元共融的職場氛圍，2019年呼應立法院三讀通過同婚專法，立即宣導提供「同性婚姻享有同等福利」。

2020年經過臺北市政府勞動局八項指標高標準檢驗後，獲頒第一屆「職場性別平等指標」認證。永豐金控表示，透過指標的檢視，相信永豐對員工的照顧只會愈來愈好，達到企業與員工雙贏局面。

永豐金指出，永豐金長年關注女性員工就業權利，從結婚成家、開心懷孕、寶貝出生、育嬰孕養、貼心托育等，打造具備延續性的母性照護補助與休假福利，讓員工安心工作、友善家庭的良好職場環境。

為鼓勵員工培育新生代，子公司銀行、創投及租賃推出「豐寶護」制度，從今年10月提高生育補助金每胎6,888元迎接新生命，同時加碼零到七歲員工子女定額住院醫療險，只要員工子女七歲以內皆受此項福利，讓員工在友善安心職場環境中培育新生代。

永豐金指出，永豐金以實際關懷作為，回饋一路以來與永豐共同成長的員工，疫情期間為保護辛苦的孕媽咪，永豐給予最大支持，發放孕婦專用綜合維他命及益生菌，增加免疫力，永豐深信和諧友善的職場環境，才有樂活的員工，企業更有永續發展與進步的原動力。

永豐金控除了在內部對女性員工照護，對外同時推廣女力理念，舉辦「2019永豐銀行摩曼頓女力路跑」及「二手彩妝市集」，推動女性民眾在生活中享受健康與美麗。