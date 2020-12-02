The Banker高度肯定 兆豐銀登年度台灣最佳銀行

兆豐銀公司治理再獲國際級肯定，向來被視為全球銀行業年度最高榮譽的銀行家雜誌（The Banker），今年度最佳銀行獎（Bank of the Year），兆豐銀行以最佳的綜合績效、全球化業務發展、積極的數位轉型，以及疫情期間善盡企業社會責任，解決客戶資金調度需求等四大好評，拿下2020年度「台灣最佳銀行」。

兆豐銀在董事長張兆順領軍四年多以來，不僅風險管理與洗錢防制機制已與國際接軌，同時還完成組織改造、打造出新的獲利引擎、在疫情期間亦化危機為轉機開發出更多潛力新客層，如今兆豐銀拿下The Banker年度台灣最佳銀行獎，其領軍成效已獲得國際級的肯定。

兆豐銀指出，這次獲獎，主要在於兆豐銀行在疫情期間營運策略及應變措施的肯定，包括能夠有效協助客戶因應外在環境的挑戰，同時善盡金融業的社會責任，受到The Banker高度肯定，兆豐銀未來也將以邁向亞洲標竿銀行為目標。

近幾年兆豐銀在張兆順帶領下，已成功完成組織改造，企業金融及財務操作等優勢業務穩健成長，更積極搶進消金市場，並打造出真正的獲利雙引擎，例如，透過實體通路、數位平台雙管齊下，今年前十月兆豐房貸撥款已較去年同期大幅成長70％，高於前五大公股銀行，成功啟動消金獲利引擎。

此外，兆豐銀亦從客戶需求出發，結合數位金融與創新思維，持續推出線上結匯、智能客服、機器人理財、智慧櫃員機、房貸e把兆線上平台等嶄新的商品與服務，讓客戶對「服務升級」有感，更吸引眾多年輕世代成為新客戶。

今年以來面對疫情，兆豐銀行亦化危機為轉機，趁勢開拓不少體質良好的中小企業新客戶，同時為協助台商彈性因應疫情下的全球變局，兆豐透過「境外資金回流顧問」規劃，支援有心回台企業加速投資，近一年成功已協助台商境外資金申請匯回總金額上看300億元，在企金商機之外還進而開發出更多的財管潛在利基。