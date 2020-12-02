投資台股飽賺 京城銀11月獲利7.23億

京城銀行2日公布11月份獲利，其中，受惠於11月台股大賺，加上放款手續費加持，京城銀11月份單月獲利以7.23億元創近二年來新高紀錄，也使京城銀今年前11個月稅後獲利累計已有48.62億，稅後EPS 4.34元，離年底僅剩一個月，目前京城銀前11個月的稅後獲利已較去年同期超過7成之高。

其中，京城銀在11月份的台股評價利益就有3億元，快佔當月獲利的一半，而目前京城銀台股投資部位約有40多億，其中10多億放在OCI，30多億須按月認列評價損益，以11月份的評價利益換算下來，投報率等於10％，其中台積電近一個月來勁揚已站上500大關，對京城銀台股投資的評價利益助益甚大。

京城銀指出，今年以來放款成長動能得以抵銷放款利差的下滑，加上降息反而讓京城銀資金成本下滑，因此淨利差反而在國銀之中罕見有所成長，此外，京城銀的資產品質繼續優化，截至2020年11月底止，全行逾期放款比率再降至0.01％、逾期放款覆蓋率11,070.68％、全體放款覆蓋率近一個月來再由1.51％增至1.53％。

京城銀指出，11月份利息淨收益和手續費淨收益，都有雙位數的成長。據了解，除了放款利息收入超過1成之外，以放款為主的手續費收入成長率則超過2成，合計利收、手收、金融資產評價利益三大塊，合力推升京城銀11月份的單月獲利創下2年來新高紀錄。

京城銀也指出，迄今已連續三屆名列國內公司治理評鑑前5％，未來更是將ESG作為主軸，期許自己未來對社會有更多的貢獻；對於金融創新，京城銀亦特別指出，推廣數位帳戶及加入台灣Pay是目前最重要的金融科技推廣目標，其中12月起提供專屬Goyee數位帳戶客戶的「京優利」美元定存專案，三個月期將給0.5％的優利，此外，京城銀與台南鹿耳門天后宮合作，於11月導入台灣Pay，讓「傳統的宮廟也可以很新潮」，無論是添香油、點光明燈、安太歲，拿起手機打開台灣Pay APP，即可用電子支付搞定。

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