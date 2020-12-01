國銀苦 Q3存放款利差史上次低

政府全面啟動紓困的利率減碼效應，根據中央銀行最新公布的第三季國銀存放款加權平均利率各下滑至0.42％和1.61％，雙創歷史新低，存放款利差也縮小至1.19個百分點，僅次於2009年第二季的1.11個百分點，與2009第三季並列歷來利差次低水準。這也顯示，銀行要靠傳統的利差收益挹注獲利，難度大幅增加。

今年受到疫情衝擊，全球主要央行紛紛降息救市，央行也在3月降息1碼（0.25個百分點），重貼現率下探至1.125％的新低，加上政府的利率減碼紓困全面啟動，第三季延續第二季的效應，央行統計國銀存放款加權平均利率各再下滑2及5個基本點（1個基本點是0.01個百分點），分別來到0.42％及1.61％，雙雙刷新史上最低紀錄。

觀察國銀存款加權平均利率在2016年第四季跌至歷史低點0.57％之後，一路續創新低紀錄至2020年第三季的0.42％，未曾反彈過。放款加權平均利率則是在2018年第一季下滑至1.91％的史上最低後，同樣一路向下並屢創新低至2020第三季的1.61％。

國銀第三季放款利率降幅大於存款利率，一來一往，存放款利差從第二季的1.22個百分點，第三季再縮小至1.19個百分點，創下歷年次低水準，與史上最低利差的1.11百分點，僅剩下0.08個百分點的差距。

銀行授信主管指出，國銀存放款加權平均利率續下探，符合市場的預期，畢竟年初疫情開始肆虐至今，已進入今年最後一個月，但歐美卻未見大幅趨緩，甚至確診數一再飆高。美國聯準會（Fed）釋出的訊息，至2023年都將維持聯邦資金利率趨近於零，代表經濟前景復原需要很長時間，即全球寬鬆還會繼續下去。

央行12月17日將舉行的第四季年終理事會，市場預估利率將是連三凍，即國銀存放利率應是續停留在史上低位居多。

政府低利率貸款紓困方案部份至年底截止，但若企業有需要，將再推新紓困方案。銀行授信主管認為，除非國際疫情在疫苗普遍施打後，能達到全面降溫成效，激勵全球經濟重返復甦軌道，各國利率開始朝向正常化，央行也跟進升息，否則國銀存放利率大幅反彈將遙遙無期，但預料第四季再大幅下探的機率應不高。