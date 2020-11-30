金控9月現金部位 逾1.6兆

股債大多頭讓金控滿手現金。據最新財報顯示，15家上市櫃金控9月底帳上有逾1.61兆元的現金部位，僅低於2019年底的近1.65兆元，創歷來次高水位，隨時可進行相關投資或併購。

2020年金控「賺飽」，15家金控前九月稅後獲利3,140億元，同比成長近2.5％，大量實現股債部位，除了推升獲利，亦讓金控滿手現金，且由於10月時有美國總統大選，不少金控下壽險公司保留大量現金，準備選後再擇機進場，所有9月底現金部位僅比去年底少約359億元，亦大有再戰2021年之意。

2020年15家金控共發放超過1,690億元的現金股利，若年底沒有大幅增提呆帳準備或其他準備金，今年金控獲利仍是有機會挑戰新高，即全年稅後獲利超越3,600億元。

但目前壽險金控都在觀望新台幣匯率走勢，要評估年底是否要再增提外匯準備金；如國泰世華銀、台北富邦銀、中信銀、兆豐銀及合庫都是國內系統性重要銀行，亦有評估是否年底強化相關增提或資本準備，再者就是海外授信風險升高，年底銀行亦會評估是否增提備抵呆帳準備，都是2020年獲利是否續創新高的變數。

前三季新台幣匯率強勢的確對金控造成影響，光是金控海外據點財報換算的兌換金額，前九個月就吃掉了金控近744億元的淨值，2019年同期只侵蝕419億元，等於今年比去年前三季增加近78％的兌換負擔。

不過，因為股債雙漲，金控及其子公司投資的債券、股票價格多有回升，即便今年前九月已實現大量資本利得，但9月底15家金控金融資產未實現獲利仍高達2,953億元，與2019年12月底時的2,952億元幾乎相當。

如國泰金帳上有1,360億元的未實現利益，富邦金有752億元，兩家公司就占所有金控未實現獲利的71％以上，第三是第一金有221億元，元大金、兆豐金、合庫金、華南金及開發金亦各有逾百億元未實現利益。

也因為有大量實現資本利得，今年前9月15家金控綜合損益2,820億元，比稅後獲利還低，即代表沒有太多的資產增值，也有一部分是匯兌負擔，亦代表今年市場波動極劇烈，看不出主要方向。

三大壽險 調降12月宣告利率

12月又有三家壽險公司降息。由於市場利率持續走低，國泰人壽、中國人壽決定調降美元利變壽險12月宣告利率，國壽調降儲蓄型利變保單10個基本點（1基本點等於0.01個百分點），調降後主力保單宣告利率約2.65～2.8％；中壽則是降熱銷主力保單宣告利率，極可能只降5點，維持2.9％水準，但也不排除直接降10點。

台灣人壽12月則是全面調降新台幣利變保單宣告利率，降幅10點，調降後台壽新台幣主力保單，儲蓄型利變壽險宣告利率約1.55～1.65％；保障型則分繳費期別，介於1.85～2.1％。其餘如富邦人壽、南山人壽、新光人壽、三商美邦人壽及遠雄人壽，都已決定現售保單宣告利率12月暫不調整。

壽險業者表示，國內債券利率持續創新低，新台幣保單宣告利率的確面臨「降息」壓力，加上新台幣保單若要靠海外投資拉高投報率，近期又面臨極大的新台幣升值風險，避險成本極高，未來若接軌IFRS17，新台幣保單就主要投資新台幣資產，否則會有幣別錯置的額外資本。

因此若國內市場利率不變，壽險公司即便今年不調整宣告利率，2021年仍是有降息壓力，且大部分公司都以美元保單為主力保單，更可能藉調降新台幣宣告利率，引導保戶投保美元保單。

國壽12月調降部分美元保單宣告利率，主要是儲蓄型保單，降幅主要為10點，反應11月美元計價公司債利率大幅下滑，新錢投資報酬率明顯比10月低；但若是美元保障型保單，則12月宣告利率維持不動，即還有2.9～3.15％左右。

中國人壽也決定調整一張美元保單的宣告利率，主要是這張保單銷售「爆量」，五個月已賣破百億元，在下半年低迷市場中一枝獨秀，中壽可能見好就收，調降宣告利率，降溫銷售量。