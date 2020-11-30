明年四大變數 牽動全球經濟走向三情境

今年上半年因Covid-19疫情爆發，全球經濟受到重創，各國政府因此推出各項緊急紓困方案，試圖減緩疫情對經濟造成的嚴重傷害。隨著北半球進入冬季，Covid-19疫情再度升溫，但由於疫苗及藥物研發出現正面進展，為市場帶來希望。展望2021年，富邦金控首席經濟學家羅瑋博士在其主講的「2021全球經濟展望」中表示，今年1月Covid-19疫情在亞洲爆發，2、3月份在歐美加速擴散，導致全球金融市場出現劇烈震盪，隨著各國政府實施封城鎖國防疫措施，上半年全球經濟受到重創。市場流動性不足問題加上經濟急速萎縮，迫使Fed、ECB、BOJ等主要央行先後宣布「無限量購債」，以前所未有的速度挹注市場資金，其他國家央行亦同步大幅降息刺激經濟。各國政府也推出各項緊急紓困方案，發放現金、提供失業補助、企業融資擔保等措施，試圖減緩疫情對實體經濟造成的嚴重傷害。

隨著北半年進入冬季，Covid-19疫情再度升高，新增確診病例持續攀升，醫療體系受到沉重壓力，歐美各國政府宣布實施局部性防疫封鎖措施，將會對實體經濟造成相當程度的負面影響。儘管疫苗及藥物研發出現正面進展，在今年年底至明年年初可能會有3～4種歐美疫苗獲得官方授權批准，但全面量產施打時程恐怕會拖延至明年第二季。至於疫苗成效、接種意願、以及國際性分配等問題，都是Covid-19疫情能否在2021年獲得有效控管，讓全球經濟回復正軌的關鍵性要素。

羅瑋指出，展望2021年，影響全球經濟與金融市場動向的關鍵變數包括：Covid-19疫情發展、美國經貿政策與府會關係、全球貿易與科技衝突、全球央行貨幣政策。然而，直到2023年之前，主要央行都將維持低利率政策不變，因此央行貨幣政策將不具有主導地位，而視實體經濟表現與金融市場動向進行必要性的調整。

2021年經濟走勢可能出現3種情境。第1種情境是全球經濟溫和復甦，由於疫情反覆難控，對全球威脅直到2021年下半年才逐漸緩和。在各國財政刺激與寬鬆貨幣政策下，各國經濟出現溫和復甦態勢。第2種情境是全球經濟穩健好轉，隨疫苗及藥物順利推出，使疫情自2021年第二季起獲得有效控管，加上美國推出較具規模之財政刺激方案，全球經濟加速回復正軌。第3種情境是全球經濟微幅擴張，Covid-19疫情再度升溫，加上疫苗上市與廣泛施打時程落後，防疫措施反覆放寬與收緊，影響民間消費與投資信心。另一方面，受到疫情防治與紓困支出之排擠，新一輪美國財政刺激方案中有關基礎建設規模低於預期，進而影響美國及全球經濟復甦力道。

羅瑋表示，明年的股票市場仍然受到疫情影響，除科技產業外，服務業與其他製造業營收表現持續低迷。雖然市場資金充沛支持股市行情，但仍需留意Covid-19疫情擴散、疫苗與藥物研發進展、美國財政刺激政策規模等變數。如果全球疫情獲得有效控管，科技股以外的其他類股與新興市場將有補漲機會。

債券市場方面，在疫情持續擴散、主要央行持續購債，各國公債殖利率上揚空間有限。然而，隨著主要央行貨幣政策方向轉變，當疫情緩和、各國經濟逐漸好轉之際，中長期公債殖利率將逐步墊高。值得留意的是，許多僵屍企業因市場資金寬鬆獲得續命機會，投資公司債或高收益債券必須小心謹慎。

明年的外匯市場美元仍將持續弱勢，由於Fed必須持續大量購債融通財政赤字，將壓抑美元走勢。投資人需留意疫情後續發展、主要央行動向、貿易衝突與地緣政治關係之變化。若全球疫情受控，貿易衝突緩和，新興市場貨幣表現相對較佳。

另外，由於疫情擴散，將持續抑制原物料市場需求，銅和鐵礦砂則基於對政府基建預期而上揚。OPEC+維持減產，油價將呈現區間波動。如果明年下半年疫情受控、全球經濟加速好轉，需留意油價因供需缺口而出現反彈。市場存在的通膨預期、避險需求及美元走勢將牽動貴金屬價格動向。