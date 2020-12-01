「嗶經濟」熱 背後推手是資本逾800億的它

行動支付興起，多元的應用橫跨百貨餐飲、超市與超商、網路平台、交通停車、生活消費與旅遊等各場域，也讓外出消費不使用現金的民眾越來越多。根據資策會於今年七月的調查中指出，若商家支援所有支付工具，臺灣消費者首選行動支付的比例(35.3%)，已首度超越實體信用/金融卡(33.9%)，在消費者常用的交易方式中，行動支付的也從2018年的4成成長至2020年的6成。

當消費者越來越習慣使用行動支付工具的同時，兼具支付功能、會員集點機制及活動消息傳播的品牌自有行動支付，便成為品牌端與客戶保持互動的工具之一。資策會的同一份調查中更顯示，民眾最常使用的行動支付工具中，更有「限定型App」的自有品牌行動支付已經擠進前五名。

觀察到行動支付將會是未來的必然趨勢，國泰世華銀行自2017年起便與各大通路合作推廣行動支付生活圈，首創協助連鎖通路綁卡支付的創新金融服務，協助通路商家在原有會員APP中增加行動支付功能，將結帳與會員累兌點功能合而為一，提升會員服務和營運模式，迄今已協助超過30個連鎖通路品牌導入自有行動支付，目前的合作支付場景已完整涵蓋超商、百貨、餐飲、藥妝、交通、網購育樂等生活領域，串連起食衣住行育樂不同產業的支付生活圈。

最新甫於11月初隨著Costco新版 APP上線的「Costco Pay」行動支付服務也是今年備受大家期待的自有行動支付之一。Costco會員只要登入App自行上傳大頭照，再持有照片的證件前往Costco賣場櫃臺，驗證照片是否為會員本人，就能完成電子會員卡的設定，並進行Costco Pay綁卡流程。有別其他通路行動支付，Costco電子會員於Costco APP綁卡時不需特地拿出信用卡輸入相關資訊，透過本次特別新增的「ID快速綁卡」流程，只要輸入身分證字號並完成認證，即可選擇一張會員名下的Costco聯名卡或Visa簽帳金融卡綁定，不到一分鐘輕鬆開通行動支付，提供客戶更快速的數位服務體驗。

協助品牌夥伴開發自有行動支付服務，不僅有助於品牌能更緊密的耕耘客戶，提升客戶的黏著度及忠誠度，對於國泰世華來說，過程中不僅持續累積技術端支援的經驗，更是把金融服務扎實的嵌入民眾的生活場景中，並以此規劃出更適合消費者需求的產品及服務，是一項雙贏的策略。

※標題「 資本逾800億」資料來源取自維基百科※

（本文作者／ 國泰世華銀行資深副總經理鄭有欽 ）

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