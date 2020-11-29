國泰「一日生活圈」 擁四亮點

國泰金參加2020台北金融博覽會，五家子公司聯合參展，其中，總統蔡英文前往參觀，甚至指名要體驗國泰世華銀行主題造型ATM「林祖媽」。

國泰金此次參展共有四大亮點，包括普惠金融：國泰世華「地機主」ATM帶來創新服務，國泰人壽讓保險生活更簡單；金融科：：國泰產險五分鐘完成網路投保，運用保險科技推UBI車險；全民理財：國泰證券定期定額存股、國泰投信黑科技投資、國泰世華銀行國泰智能投資；數位體驗：首創線上前導展，攤位數位集點活動。

「國泰的金融服務就是日常生活」，國泰金控資深副總孫至德表示，國泰金控重視客戶體驗，希望顧客在不同的生活場景都能享受服務的過程，這次國泰金控以「國泰一日生活圈」參展，就是希望能傳遞這樣的核心價值。

像是國泰世華銀行與全台多間香火鼎盛的廟宇合作，打造最神氣的「林祖媽」ATM，光明燈、太歲燈及發財燈等多款人氣燈種一台ATM就能一次滿足。國泰人壽則在現場完整介紹國泰人壽App的六大便利功能，民眾可以隨時自主操作，讓保險生活更簡單。

國泰產險現場示範如何五分鐘完成線上投保，國泰產險資深副總經理許嘉元表示，國泰產險打造全方位官網，提供「一站到位」的保險服務；國泰產險也運用保險科技「InsurTech趨勢」和「駕駛行為評級模型」技術推出UBI車險。

國泰證券展出最夯的台股定期定額服務，特地為投資人嚴選出78檔股票及67檔ETF，股票標的分布在台灣前50大市值個股以及部分MSCI成分股；而指數型商品如ETF，其投資範疇涵蓋海內外市場，有股票與債券等商品，充分滿足各種不同投資面向投資需求。

「全民理財時代來臨，投資理財已是生活不可或缺一部分」，國泰投信總經張雍川理說，國泰投信率先將台灣5G、AI、網路資安等新科技趨勢融入ETF，如國泰台灣5G+ ETF（00881），鎖定台灣5G供應鏈掌握全球市場關鍵科技商機，此次也以「黑科技投資」為展場主題。