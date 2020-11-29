玉山e.Fingo 創新數位金融

「2020台北金融博覽會」27日在世貿中心展覽一館開幕，玉山銀行的e.Fingo數位金融品牌聚焦數位金融與科技創新，在現場打造「數位生活區」、「智慧生活區」、「場景生活區」，展出多項首創的金融服務、AI技術運用及智慧支付購物，展出為期三天，讓民眾可以近距離瞭解各種行動化、智能化、場景化的金融創新。

在「數位生活區」可以體驗玉山多項創新金融服務，例如領先業界的「玉山Wallet即時綁卡」、首創的外幣平均成本及高低點通知、運用大數據提供個人標的選擇的「基金e指選」、最快58秒完成撥款的「e速貸」，以及今年甫推出的玉山e.Fingo會員制度，顧客透過手機就能輕鬆的將這些金融服務帶著走。

玉山致力發展AI技術，並應用於金融服務與作業流程，相關成果也展示在「智慧生活區」，除了介紹以AI進行支票辨識、信用卡盜刷偵測之外，展場也透過語音技術讓民眾挑戰「AI成語接龍」，還有每日定時舞台活動「真的假不了」，讓民眾可以猜猜看講話的是真人還是AI，透過有趣的互動方式，讓顧客了解AI應用於金融業務的智能化體驗。

玉山也攜手合作夥伴家樂福，在「場景生活區」打造零售場景，融入多元支付、即時用卡、App Clips等技術服務，讓現場民眾可以透過自助結帳，直接購買特色商品，體驗e指辦卡、快速申辦家樂福會員、下載App並儲值，還可以換得石虎香蕉、柳丁等台灣石虎有機認證農作，既創新又富生態保育意義。

2020年玉山銀榮獲「Cheers雜誌品牌數位好感度」第一名及「Brand Asia 亞洲影響力品牌調查」金融業第一名，數位發展以及經營績效深獲國內外肯定，未來玉山將會持續打造全方位的創新服務，提供顧客更美好的金融體驗。