創投公會：台灣有六隻隱藏版獨角獸

創投公會與股權投資協會發現台灣有許多5G與AI的創新型事業具有國際規格制定能力，目前正超前部署，已形成好幾家隱藏版獨角獸。中華民國創投公會理事長邱德成表示，12月3日舉辦的「投資台灣高峰論壇」，將有六家5G、AI「隱藏版獨角獸」同台發表。

其中除了國人熟知的Appier沛星互動，現觀科技、優必達也都已經獲利，且完成布局全球市場。邱德成表示，這些「隱藏版獨角獸」在公會力邀下，第一次公開與國人分享，主要是公會認為台灣產業創新轉型急需更多資金注入，台灣若想要在下一個十年維持國際產業鏈的地位，全面激勵投資已刻不容緩。

邱德成指出，新創事業支持台灣經濟走向未來，政策面近年來孵育許多新創事業，要讓新創團隊和台灣產業起飛，政府部會要給予兩隻翅膀：一是國發會能從政策上，引導資金流向PEVC、天使基金，另一是金管會透過法規讓保險資金注入創投，協助新創事業善用台灣資本市場；至於經濟部工業局是產業發展的指南針。

台灣的新創動能如今名聞國際，像Appier沛星互動科技就成了國際創投業關注台灣的範例。美國矽谷Palm Drive Capital（PDC）曾參與九隻獨角獸的募資，PDC共同創辦人陳希孟指出，台灣在製造硬體已經是世界級，PDC今年派他專心在台灣與在地新創「接地氣」，除了已跟投一家軟體內容公司，第三隻基金的資金將注入軟硬結合的台灣新創團隊，這樣的組合未來成為獨角獸的機會最大。

「今年起要把台灣新創帶向國際市場」，陳希孟表示，台灣新創品質很好，但不會行銷，而且投資人也顯得保守，PDC團隊正好可以彌補。

號稱有「手機金流VISA」的鏈通科技（TBCASoft），其財務長暨全球業務發展負責人陳思維表示，台灣新創軟硬技術結合已有國際規格能力，若及時注入台灣產業資金，肯定可以發揚光大。鏈通科技研發團隊結合台灣和美國矽谷，研發成功以區塊鏈加手機為主載具的「全球行動支付統合平台」，日本為第一個落地市場，今年8月完成日本行動支付通路PAYPAY的系統架接。