國際人才回流 金控、外銀MA報到率創高

2021年將是「復興之年」，各金控審慎評估招募需才，菁英人才培育不手軟，由於台灣防疫得當，土洋金融機構年度儲備幹部（Management Associate, MA）不僅報到、輪調，沒有受疫情影響，多家金控MA報到率甚至創歷年新高，其中台新銀行報到的MA，近四成具海外求學及生活經驗，也是新紀錄。

台灣優異的防疫成果，讓金融業更具信心接軌國際化，積極向優秀海外人才招手，鼓勵來台「防疫兼就業」。中信金控首創僑外人才專屬招募計畫IA Program（International Associate）即將推出，是此次金融業延攬國際人才最具特色的一項。

中信金表示，MA甄選過程中，觀察海歸人才返台工作意願提升，因此想趁機吸引更多優秀海外人才，對象來自港澳、東南亞甚至東北亞。台新銀新增國際金融組MA，屬長期外派工作，原則上不受疫情影響，加速人才的視野拓展，加快海外業務布局。

特別著重國際議題是金融業本年度MA訓練的最大重點，疫情下的邊境隔離，讓各金融業者動腦筋到科技的運用，渣打、豐、花旗和星展四家外銀，大量透過視訊交流或線上會議學習等創新模式，為MA「不斷電」拓展國際視野，提升未來領袖力。

運用視訊會議進行國際培訓，各金控準備充足，國泰金控持續透過實體及虛擬培訓課程，強化MA的專業競爭力，玉山銀行則招募了多種類的MA，有50名MA（儲備幹部）、TA（財金儲備幹部）以及TMA（科技儲備幹部）。