黃天牧：純網銀2021正式上路

2020年純網銀正式開業恐落空！金管會主委黃天牧28日參加金融博覽會後受訪時表示，新金融業的發展首重「慎始」，希望國內的純網銀能做好萬全準備再上路，因此，年底前預估只會有一至兩家純網銀獲准試辦，2021年才可正式上路。

純網銀開業進度一再延宕，樂天銀行、LINE BANK、將來銀行等三家業者，2019年就分別喊出要在2020年底前開業的目標，但經銀行局9月實地查核後，認為仍有需要改善之處，因此目前只會准許試營運，等於宣告年底前正式開業目標，無法達成。

由於28日傳出王道銀行AI系統出包，機器人理財系統自動將投資人基金贖回的事件，黃天牧對此表示，已請銀行局全面了解情況後，對外說明，金管會的立場是：一定督導銀行全力維護投資人權益。

王道銀行稍晚表示，機器人理財於系統更新時產生錯誤，造成15名使用外幣機器人理財用戶的投組被強制贖回，15名客戶損失總金額為新台幣2,506元。發現之後立即將系統修正完畢，已聯繫到12位客戶均同意提供的補償方案，但尚有3位尚未取得聯繫。

基於維護投資人權益考量，預期主管機關對於對銀行核心系統穩定性的要求將更為嚴格。

黃天牧強調，三家純網銀在開業前都有實地了解，確實發現了一些需要改善的缺失，預估年底前會有一至兩家先試辦。黃天牧強調，金融業「慎始」非常重要，因為和民眾生活息息相關，寧可都準備好再正式上路，所以並非純網銀發生什麼太大問題，而是主管機關希望他們用審慎的態度面對，做好萬全準備再上路，這樣對消費者權益會較有保障。

由於每家準備的情況不同，年底之前可能至少有一家試辦，而試辦是只針對有限的客戶去試營運，正式上路將是2021年的事了。據了解，唯一有在金融博覽會參展的樂天銀行，可望獲准試營運的呼聲最高。

至於開發金控持續併購中國人壽的進度，黃天牧表示，開發金併購中壽第一階段已在前年完成，現在是第二階段，以55％為前提，完成之後應還會有下一步的動作，金管會會督促開發金控逐步完成。由於銀行局和開發金充分溝通，且併購時程符合預期，未來可望完成100％併購的目標。