開發金力推永續金融 多路齊發

為對外呈現開發金控致力ESG、推動普惠金融及數位金融科技創新的成果，開發金控特地在2020金融博覽會以永續主題，設立「開發金控-永續金融館」，並首次公開積極推動「氣候韌性金融產學大聯盟」氣候風險評估模型。

開發金控總經理龐德明（Stefano Paolo Bertamini）27日代表出席大會開幕式時表示，開發金控將深化集團各子公司之間合作，發揮團隊綜效，同時加速數位化腳步，以成為員工最嚮往企業、業界ESG（環境、社會、公司治理）領頭羊為目標。

開發金控強調，「氣候韌性金融產學大聯盟」是呼應金管會發布的「綠色金融行動方案2.0」，鏈結專業與實務，利用台灣大學在國內最具科學基礎及公信力之氣候變遷風險管理資料庫平台，透過中華電信將平台雲端化的先進數位技術，開發金控和安永會計師事務所將以金融及產業的實務經驗，透過平台分享給金融同業甚至其他產業，產業界無須重複投入資源，及能更精準地與現行風險管理架構有效對接，強化金融業面對氣候變遷的韌性，並協助加速低碳轉型。

開發金控數位長石凱騰（Ketan Samani）在博覽會上分享「企業數位轉型：移動即服務與未來成長動能」。他表示，後疫情時代，數位轉型與ESG（環境、社會與公司治理）這兩項議題對企業的重要性更甚以往。近來面對氣候暖化、新冠肺炎等來自環境、傳染病的威脅，來自企業內、外利害關係人的期待愈來愈高，數位科技則扮演了關鍵角色，可助企業一臂之力。

石凱騰舉金融產業為例，導入數位科技，可有效強化金融業對ESG的投資動能，檢視旗下的投資組合，並持續為客戶提供永續產品及服務，他也同時分享自己曾於亞太、中東及非洲帶領企業數位轉型的案例，例如成功帶領埃及銀行建構中東與非洲地區的數位業務，並為新加坡電信集團開發消費者數位生態系統。

開發金控在2020金融博覽會以永續主題的「開發金控-永續金融館」，以氣候變遷切入，對外溝通在極端氣候下的金融業應該如何因應，同時呈現子公司的相關業務成績，包括綠色金融、綠色投資及普惠金融。