中信攜Apple 打造創新金融應用

2020台北金融博覽會27日在台北世貿一館盛大開展，中信金控以「中國信託．隨你數位」為主軸，整合銀行、保險、產險、投信等各子公司14項創新金融應用服務，傳達中國信託Anytime、Anywhere零時差無所不在的金融服務。

展出亮點包括在中國信託率先登場的Apple Business Chat創新應用技術、全台首創訂閱式零錢投資服務「嵐山豬豬」、首度曝光「AI智能算命」秒掃掌紋提供個人專屬保險規劃建議等，現場民眾踴躍至中國信託金控展區體驗與一日生活圈息息相關的金融服務。

中信銀總經理陳佳文表示，中國信託以創新思維，持續突破數位金融應用，領先台灣同業推出Apple Business Chat創新金融服務，讓客戶可透過Apple裝置上的Messages應用程式，享受即時互動的創新金融服務。

另外，全台首創的訂閱式零錢投資服務「嵐山豬豬」將投資融入日常生活，刷卡同時累計零錢到虛擬撲滿，累積新台幣100元以上，將自動從綁定帳戶扣款並進場投資「嵐山特選基金」，小資族用零錢就可無痛理財；Home Bank APP則新增信用卡管理功能，滿足客戶辦卡、綁卡、刷卡，到查詢額度、點數、權益等需求。

中信銀個人金融副執行長楊淑惠說，只有數位或實體的單一通路已無法滿足客戶，「新一代ATM」配備直立式19吋觸碰螢幕，民眾可如同操作手機般滑動點選，交易中可即時查詢餘額，透過ATM綁定LINE官方帳號，在ATM完成提款轉帳交易會即時以LINE通知、品牌優惠券直接存進LINE、即時查詢ATM交易後所累積的ATM點數和到期日，全面提升民眾在ATM交易的便利性。

台灣人壽保險公司則首度曝光結合命理的「AI智能算命」，蒐集上百種掌紋進行AI模型比對，透過生活化有趣的互動體驗，喚起民眾加強保險意識。

中信金控賈景光技術長指出，由於疫情影響，帶動超過六成客戶開始或更常使用數位金融服務，中國信託為臺灣數位金融發展先行者，陸續成立「區塊鏈實驗室」、「人工智慧AI Join Lab」、「客戶體驗設計中心」、「數據研究發展中心」引進專業人才與專家團隊。