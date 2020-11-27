金融博覽會爆棚 金管會揭六關鍵數據

2020「台北．金融博覽會」27日登場，金管會副主委邱淑貞揭露六大金融關鍵數據，2019年國人平均每人有4到5個銀行帳戶、持有4.4張信用卡、房貸戶已有202萬戶、證券帳戶今年朝2千萬戶邁進、保險滲透率連續12年全球第一、平均每人每年保費支出15.4萬元，代表台灣民眾與金融業已「密不可分」。

邱淑貞表示，金融博覽會吸引很多民眾參與，她觀察到今年有許多年輕人排隊看展，展現對金融博覽會的濃厚興趣，邱淑貞強調唯有客戶持續支持金融，才是金融業持續往前的動力。

邱淑貞是在致詞時表示，2019年國人在銀行已有1.6億個存款帳戶，平均一人有4到5個帳戶；信用卡持卡總人數達1,085萬人，總流通卡數達4,748萬張，平均每個人有4.4張信用卡；2019年房貸戶有202萬戶，證券有1,020萬戶、今年9月更達1,900萬戶；保險滲透率連續12年全球第一；2019年台灣保險密度即平均每人每年的保費支出約更達新台幣15.4萬元。

邱淑貞指出，從這六大數據顯見銀行、證券及保險已與全民生活息息相關，今年金博會參展單位達上百家，除金融機構外，許多與金融機構合作的技術夥伴皆有到場。她說，此次展場攤位都將「抽象商品具體化」，這屆台北金融展與第一屆的台北金融科技展相比，已不是學習階段，而是非常完整的展出，「與香港、新加坡」比不遑多讓。

邱淑貞指出，金管會是維持金融機構穩定的監管單位，但也包括整個金融產業興利發展政策，希望金融機構不只提供服務，還能把資源用在實質經濟發展。數位化金融能提供民眾更便利的的服務，另外也催生理財升級服務，讓各種不同民眾都能理財，也讓高資產客戶不一定要去香港或新加坡投資，在台灣一樣可進行財富管理。她也表示，金融機構必須是重視ESG的產業，公司治理未來要不斷精進，才能不負客戶所託、符合社會期待，為永續經營繼續努力。