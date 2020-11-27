10月存款不足退票 今年次低

儘管支票仍是企業界的主要工具，中央銀行逐用統計的票據交換張數、金額等即時數據，顯示支票使用情況在2020年明顯減少。27日公布的109年10月票據交換張數、金額，以及存款不足毛退票張數和退票金額，都出現數量較往年明顯減少的情況。

央行官員認為，市面上有愈來愈多的支付工具，多少都取代了支票，現在支票使用在企業界已多做為「信用」的表徵，在企業經營首重信用的社會氛圍下，存款不足而遭退票的張數和金額，近年來都有明顯減少，而今年雖然有疫情干擾企業經營，退票張數、金額減少的趨勢並未改變。

央行統計，10月存款不足毛退票張數共計4,726張，僅略多於今年最少張數的2月4,677張；存款不足毛退票金額30億元，亦僅略高於今年2月27.5億元的迄今最少金額。而今年前10月的存款不足退票張數，減幅度超過30％，更甚於去年同期的23.25％。

至於單月票據交換總張數，央行統計，10月為490萬4,102張，月減23.96％，票據交換金額為9,881億元，月減18.38％。央行官員分析，除民眾使用習慣降低外，交換票據通常在月底達到最高峰，俗稱月底峰日，9月有1個月底峰日，10月則無，在10月較9月減少1個月底峰日、及減少4個營業日的情況下，票據交換張數及金額的減少已近乎2月間農曆長假的水平。.

至於公司戶退票張數，10月占全體退票張數比重月減1.89個百分點，公司戶退票金額占全體退票金額比重較9月減少3.28個百分點；個人戶則有出現1戶超過1億元的大戶退票狀況，退票金額達2億元。