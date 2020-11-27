台幣11月煞車 升幅不及亞幣

受國際美元持續疲弱影響，非美貨幣在11月普遍收高，新台幣對美元27日收盤價28.811元，在月底交易日意外出現平盤，自從10月起台幣匯率進入28元區域，央行的盤中、盤尾調節3角似成常態，11月至27日收盤為止，新台幣升值1.14角、升幅僅0.39％。

新台幣對美元匯率自5月衝破30元以來，6至9月的四個月期間都處於29元開頭價位，28元開頭價位則是自10月開始，至今二個月來緩慢走升。但若拉長來看，台幣年初即呈強勢，且升值速度領軍各亞幣，使得出口商和保險公司匯損嚴重。

本周連續兩天，央行臉書都強力解釋，新台幣跟其他亞洲貨幣相比「應該沒有太強」，並主動提出央行版本的匯率變動，「近二年新台幣對美元升值幅度為6.7％」。央行表示，向來盡力維持新台幣匯率的動態穩定，以利廠商對外報價與營運。也強調長期以來，新台幣對美元匯率年平均波動小於韓元、日圓、歐元與新加坡幣。

基於央行對於「調節台幣匯率」的公開表態，11月間的台幣相對於多數亞幣、甚至國際上主要貨幣，確實升幅緩和多了。央行統計，我國主要貿易對手的通貨對美元匯率，11月1～27日期間，澳幣領軍主要非美貨幣，升值幅度高達5％，其次是印尼盾的3.65％，而泰銖的2.9％、韓元2.8％。國人出國最常買的日圓，此次和台幣的升幅相近，亦僅約0.28％。

新興市場貨幣一旦升值過高，必定會形成新的經濟反作用力，不利新興經濟體走出疫情破壞。從國際市場來看，美元的疲弱正是其他貨幣升升不息的主因，唯有尋求美元止跌的可能契機。富蘭克林證券投顧表示，若前聯準會主席葉倫確定出任財長，以其過去擔任聯準會主席的經驗及偏鴿派作風，預料短線美元指數將在92價位附近尋求支撐，惟亦須留意風險意識變化及油價走向，如風險意識攀升或油價明顯回落，避險需求將推升美元走強。

新台幣匯價曾在2011年走升到28.476元，至今不曾升破這個水準。若是美元無法在明年開始獲得支撐，外銀圈現在普遍認為會再破28元、進入27元區間的深水區，屆時對於台灣的傳產製造業出口才將是真正的災難。