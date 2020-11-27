金融博覽會開幕擠爆！ 邱淑貞揭六大驚人數據

2020「台北．金融博覽會」27日登場，第一天開幕就吸引民眾大排長龍。金管會副主委邱淑貞在致詞中揭露六大數據，從中發現民眾與金融業早已密不可分。她也觀察到今年有許多年輕人在排隊，展現對金融博覽會展覽的濃厚興趣，她強調唯有金融機構的客戶持續支持才是金融業持續往前的動力。

邱淑貞指出，2019年國人在銀行的全體存款已達1.6億個帳戶，平均一人有4到5個帳戶、2019年信用卡持卡人總數達1,085萬人，而卡數達4,748萬張，平均每個人持有4.4張信用卡、2019年房貸戶有202萬戶、證券有1,020萬戶，保險業滲透度連續12年達到全球第一、2019年台灣保險密度即平均每人每年的保費支出約更達新台幣15.4萬元。

邱淑貞指出，從這六大數據顯見銀行、證券及保險已與全民生活息息相關。今年的金博會不只是金博會，參展單位達上百家，許多與金融機構合作的技術夥伴皆有到場，顯示相關單位與支援單位，已共同成立支援關係。

邱淑貞指出，此次展場攤位都將「抽象商品具體化」，讓民眾體驗金融發展與生活幸福度的感受，希望藉此讓民眾確實感受到商品溫度與金融機構信賴度。她認為本屆與第一屆相比已不是學習階段，而是非常完整，與香港、新加坡不遑多讓，業者、民眾的參與度也很高。

邱淑貞指出，金管會是維持金融機構穩定的監管單位，但也希望金融機構提供服務，且資源用在實質經濟發展。數位化金融能提供更便利的的服務。金融機構重視ESG，未來更要不斷精進，才能符合社會期待，為永續經營繼續努力。

新亮點！中信攜手Apple 上銀行不必再抽號碼牌

上銀行不必再抽號碼牌，iPhone就可抽號、互動。2020年金博會的亮點之一就是中信發布的Apple Business Chat應用，中信銀行總經理陳佳文27日表示，Apple產品已成為客戶管理日常生活中不可缺少的一環，透過Apple Business Chat的應用，將有助於中信銀打造無所不在、無時不在的金融服務。

中信銀行個人金融副執行長楊淑惠則表示，使用Apple Business Chat可透過Apple裝置與客戶直接互動，對於Home Bank服務融入更多運用場景，並為客戶提供額外服務價值。

楊淑惠指出，中國信託銀行領先臺灣同業推出Apple Business Chat服務，讓客戶可透過Apple裝置上的Messages應用程式，取得中國信託金融服務的創新互動模式。

未來客戶來到中信銀分行，可以利用所有Apple裝置上的Messages應用程式享受即時互動的金融服務體驗，包括到分行領取號碼牌、叫號提醒、表單填寫及相關金融問答，都可以在Apple Business Chat的引導互動下完成。

中信金控賈景光技術長指出，中國信託更透過iOS14的App Clips技術將客戶廣為使用的ATM酷碰券從紙本提升為數位形式，降低紙張耗用並達到環保的要求。同時可與Apple Wallet結合在一起，為客戶提供了取用的方便性，包含到期提醒及分享好友的貼心服務。

此外為了解決客戶在刷卡消費旅程中主要的痛點，客戶也可透過Apple Business Chat即時反應有爭議的刷卡消費，大幅提高客戶服務體驗。

中信銀指出，Apple Business Chat要IPhone8以上支援、NFC功能則是IPhone10以上；ATM 酷碰券收藏則需iOS 14以上。