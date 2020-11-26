永豐金淨灘 行動愛臺灣

為環境永續發展共盡心力，永豐金控總經理朱士廷21日帶著永豐志工與眷屬到桃園觀音海岸淨灘，以實際行動守護台灣海岸線。朱士廷表示，對地球永續沒有人可以置身事外，在日常生活與辦公室中做一點小改變，每一個人盡一點心力，便能成為一個守護大自然很大的力量。

永豐金控指出，繼2019年舉辦「北中南淨灘大會師」，同一天分別在新北麟山鼻岬角、彰化王功漁港、台南龍岡海岸等三地進行淨灘活動，獲得逾400位永豐志工及眷屬以具體行動支持，齊心合力撿拾683公斤海洋廢棄物後，2020年再接再厲，以提升氣侯意識為主軸，到桃園觀音海岸淨灘。

有別於一般的淨灘活動，這場淨灘加入生態及環境教育課程，讓永豐志工及眷屬了解守護環境的重要性，以及生活減塑的使命感，而且在活動過程落實環保行動，不只讓自己舒壓，也讓地球減壓。

永豐金控透過各項環境關懷行動，持續發揮永續影響力，除內部同仁響應，也邀請社會大眾共同參與，將這股綠色潮流持續擴散出去。

永豐金控2021年的桌曆，以永豐生活365，每天一個簡單綠行動為題，邀請社會大眾跟著永豐每天的綠行動，檢視自我環保習慣，綠色生活不是犧牲，而是生活品質的提升，透過行動參與、珍惜資源、減少浪費、垃圾減量、回收利用，讓每一個小動作都能幫助地球減壓。

永豐銀行2月簽署赤道原則，成為全球第102家赤道銀行，且積極推動太陽能發電、綠能／節能設備融資，目前在太陽能融資市占第一，11月發行首檔可持續發展債券（Sustainability Bond），為全台首家取得發行資格的銀行。

永豐金同時將架設「ESG資訊整合查詢平台」，首先導入TEJ CSR儀表板，運用ESG資訊及指標在授信與投資的決策流程中，成為國內首家可全面掌握企業ESG風險的金控。