臺銀回饋社會 攜家扶做公益

為落實企業社會責任，臺銀攜手家扶基金會前往新北市家扶發展學園辦理公益活動，並由臺灣銀行董事長呂桔誠親自帶領台銀副總康蘩等臺銀團隊成員一起參與，除捐贈一批生活日用品，並安排氣球天使、DIY課程及帶動唱等活動，與學園裡的學齡前慢飛天使一起共度歡樂的午後時光，呂桔誠亦代表臺銀接受家扶基金會致贈感謝狀儀式。

成立二甲子的臺銀，在臺銀董座呂桔誠帶領下，亦積極用臺銀品牌的力量回饋社會，對此臺銀指出，2020年受疫情衝擊，臺銀不僅全力配合政府政策推動防疫、紓困、振興等措施，辦理公益活動腳步亦不停歇，持續舉辦藝術祭系列藝文等公益活動。

近年臺銀落實履踐企業社會責任，並且帶入ESG永續經營及治理精神，秉持「取之於社會，用之於社會」理念，每年均舉辦各類公益活動，以實際行動落實關懷社會，散播愛心至各個角落，為國營銀行樹立一個善盡企業社會責任的優質典範。

臺銀在此次活動中，贈送每位小朋友一個造型氣球，從大型的卡通人物，到小型貴賓狗，氣球天使就像變魔術一樣，許多款活靈活現的造型氣球讓小朋友愛不釋手；此外，臺銀同仁變身DIY姐姐，特別準備並精心規劃果凍及小盆栽二項簡單DIY課程，透過與小天使們進行創作時的互動，在愉快的氣氛中完成可愛作品。

此外，並安排「幸福的孩子愛唱歌」等多首膾炙人口的經典兒歌帶動唱，臺銀亦與慢飛天使在幸福快樂的歌聲中，溫馨共渡午後美好時光。

臺銀表示，臺銀開辦財富管理業務邁入第14年，在財管貴賓的支持與愛護下，一路成長茁壯，表現普遍受到肯定，包括今年獲今周刊財富管理銀行評鑑「最佳風控獎」，臺灣銀行財富管理團隊堅持為客戶投資風險把關，客戶的信任是該行最重要的資產，將協助客戶穩健累積財富、守護資產，創造幸福人生，同時財管部門也將持續投入各公益活動，善盡更多企業社會責任。