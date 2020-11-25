南山業務獎勵旅遊 偏鄉傳愛

2020年國內公益捐款的熱度受到疫情的衝擊而下滑，南山人壽因此打破往年業務獎勵旅遊活動的慣例，將今年的活動結合公益捐贈，期望一方面協助振興國內在地經濟；一方面挹注企業資源協助偏鄉弱勢。

南山人壽代總經理范文偉表示，此次除了由企業的捐贈之外亦號召公司的業務夥伴自發性地捐助善款，後來卻獲得出乎意料之外踴躍地迴響，三萬多名的業務夥伴懷抱著滿腔公益的熱血，讓本次捐款總額迅速累積超過新台幣900萬元，業務員總動員送愛到包括宜蘭、花蓮、台東及台南等地的地區長照中心、醫療院所及學校，一站接一站，點亮愛與希望。

南山人壽業務團隊的公益之旅首站來到台南。另一場則是1,200多名業務夥伴特地跨過半個台灣、滿載心意和資源，前進花蓮光復國中，希望能讓孕育出許多體育好手的光復國中，未來有足夠的資源培育更多優秀人才。

另一方面，南山人壽也關注到獨居老人的現象，隨著老年人口不斷增加，住在偏鄉的長輩因為沒有主要照顧者，生活上亟需外界協助，有許多長者甚至每日最基本的溫飽都堪慮，為了讓這群獨居長者感受到社會的溫暖，南山業務夥伴也分別到訪宜蘭和台南，化身送餐服務員，藉著一頓飯菜的溫度，傳遞南山人壽對獨居長者的關懷。

南山人壽認為，送餐對於長輩來說是代表問候與關心，一句「阿嬤呷飯喔、阿公我來囉」，讓長輩內心不再感到孤單，也啟發業務團隊更珍惜與家人長輩相處的時光。

有感於台東南北距離長達176公里交通不便，加上人口老化嚴重，上醫院看病成為慢性病長者生活上的一大難題，南山人壽也特別捐助「台東基督教醫院」長照2.0服務車及社區關懷車各一輛，用於接送長照對象到日照據點共學共餐或社交，方便讓居服團隊到服務對象家中提供居家護理、居家醫療服務。

南山人壽將企業的資源和業務團隊的力量，具體實踐企業社會責任，彌補受到疫情影響的公益缺口，同時更希望喚起更多社會大眾的關注，改善偏鄉資源落差的議題。