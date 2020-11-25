金管會法規鬆綁 3年154項稱冠

國發會25日表示，鑑於法規繁瑣導致企業法遵成本升高，近三年各部會總共鬆綁了近700項（行政命令、辦法、函釋），其中金管會、財政部鬆綁量最多，分別占22.1％、21.6％，居各部會前二名。而金管會鬆綁創櫃板條件、放寬高資產客戶業務、放寬銀行買賣債券限額，都讓外界有感。

國發會副主委高仙桂表示，金管會、財政部為保障人民權益，法規及函釋比繁複，因此鬆綁的量自然也比較多，藉由三年來的鬆綁，已改善企業經營環境，讓人民有感並促進經濟發展。

高仙桂指出，這裡的法規鬆綁只包括各部會主管的行政命令、辦法、函釋，不包括要送立法院審查的法律。每季由各部會從興利便民的角度，檢視不合時宜的法規予以鬆綁，再由國發會彙整並公布。

國發會表示，自2017年10月以來展開法規鬆綁，近三年法規鬆綁總量696項，金管會、財政部及經濟部所提的鬆綁量居前三名，金管會鬆綁的項目有：鬆綁創櫃板條件、放寬高資產客戶業務、放寬銀行買賣債券限額、簡化保險業投資公共建設、放寬銀行可百分之百投資創投事業、開放設立純網銀等154項，占總鬆綁量22.1％。

高仙桂表示，金管會鬆綁量較多還有另一個原因，就是隨著AI、5G未來將應用在金融科技（FinTech）上，金管會這段時間做了很多的法規調適，例如為打造亞洲高階資產管理中心而放寬高資產客戶業務。

財政部也鬆綁150項，如鬆綁進口小客車貨物稅退稅時程、放寬促進民間參與公共建設標的、鬆綁公司獎酬員工費用認列規定、民眾可就近至任何一國稅局詢金融遺產資訊、消除小規模營業人導入行動支付障礙，占總鬆綁量21.6％。

名列第三的經濟部也鬆綁了71項，例如放寬新創事業進駐加工出口區的申設門檻、增加中小企業貸款補貼額度至1千億元、放寬青年創業貸款規定等，也占鬆綁總量10.2％。