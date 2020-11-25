房市熱 房貸餘額年底衝8兆

房市熱度持續，10月自住客積極進場效應，中央銀行25日公布全體銀行購置住宅貸款（房貸）及建築貸款（土建融）餘額10月各增至7.876兆元及2.365兆元，雙雙續創新高，其中房貸進入第四季購屋旺季效應，年底破8兆元大關機率升高。

銀行房貸主管表示，目前房市九成以上屬自住購屋人，且自住客仍持續進埸，不過由於近來打房風潮再起，也引發一陣的觀望態勢，會暫時停看聽，但不會立即受申辦房貸影響的預售屋相對仍熱。

房貸餘額已連續45個月創新高，年增金額達5,699.74億元、年增率7.80％，連續第三個月站穩7％之上的高水準，餘額單月增加655.94億元，低於9月的735.54億元。央行官員指出，下半年來國內疫情控制良好，且國內解封後，自住客進場更積極，買氣溫和向上，銀行持續推出優惠利率房貸搶攻優質戶，餘額持續衝高，至於近來外界對房市過熱的擔憂，還要進一步觀察。

房市買氣熱絡，供給側的建商擴大貸款興建及獵地，土建融自2019年9月衝破2兆元大關後，已連續20個月創歷史新高，餘額年增達3,284.19億元，年增率上揚至16.12％，已連續17個月均是二位數成長，年增率由負轉正累積已連續46個月，另單月餘額增加417.46億元，較9月的301.11億元還要更多。

銀行主管強調，每年房市最熱的第四季，建商的營造貸款及銷售周轉金需求預料維持高檔不變，未來幾個月餘額應是續創新高。尤其央行利率可能到2021年都續凍，即房貸或土建融利率都維持在極低水準，不論購屋房貸及建商融資利息負擔輕，將同時刺激買賣雙方進場。

房貸龍頭土地銀行分析，房市受惠國內疫情控制得宜，央行實施降息、量化寬鬆貨幣政策；政府推出消費振興措施以復甦內需產業景氣，積體電路及資通訊出口明顯成長，國內經濟表現相對穩健；加上台商資金回流及產能擴充持續加速等利多因素支撐下，長期置產族群及剛性遞延買盤在疫情趨緩後迅速回籠。