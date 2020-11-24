台灣錢淹腳目！M1B創10.5年新高

中央銀行公布10月M1B及M2年增率，一升一降，其中M1B上揚至12.85％、創2010年7月以來的124個月新高，央行官員說明，主要因為股市交易活絡，活期性存款續增加，統計當月餘額來到18.91兆元、已連續12個月創歷史新高，10月年增率13.79％、創10年半最高。

央行官員表示，10月股市交易續熱絡，反應在證券劃撥存款帳戶（代表散戶資金動能）月增達341億元，及定期性存款月減173億元，流向活期性存款月增2,648億元。統計台股10月股價指數月平均上揚至12,818點，股市融資餘額也來到2,091億元的二年新高，台股續航動能強勁。

央行官員指出，10月M2年增率月減0.1個百分點，使得M1B與M2的差距來到122個月最大，M2年增率下滑，主要受外匯存款成長減緩的影響，雖然月底餘額仍增加至6.67兆元、再創歷史新高，但年增率10.51％為近五個月最小。另企業支付貨款及海外投方款匯出，加上去年同基期高，還有因新台幣升值效應，以外幣計價項目轉換為新台幣後減少，均是造成M2下滑的主因。

累計今年1至10月M1B及M2平均年增率分別為9.33％及5.40％，準備貨幣的平均年增率為8.11％。央行官員說明，目前M1B及M2的日平均各有21.06兆元及48.69兆元，維持長期以來的高水位，代表國內資金動能充裕，有利台股後勢資金動能續航。

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