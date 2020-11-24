創最重罰緩紀錄！金管會重罰玉山銀2千萬

玉山銀行在2020年6月爆出理專挪用17位客戶資金達1億元，金管會在經過近5個月的調查後，24日宣布開罰2千萬元，成為單一個案罰鍰新高，且對財管張姓資深副總、陳姓個金執行長停止執行職務3個月，亦是金管會因理專案停止相關主管職責首案。

同時金管會亦要求玉山銀全面檢討此理專案所涉業務、法令遵循、風管單位經理人及職員責任；第二是金管會首次要求玉山銀行在計算資本適足率時，要在作業風險時計提0.4倍的作業風險，即會影響資本適足率0.28個百分點，相當於增資46億元的價值，亦算史上新高的罰度，第三是玉山銀要委託獨立專業機構進行查核。

金管會主委黃天牧表示，希望透過開罰玉山銀此案，樹立一個指標，也作為金管會未來處理銀行不誠信不正當，作為一個標準。

目前銀行法最高罰鍰上限是5千萬元，2020年共有三家銀行，即玉山銀行、永豐銀行及彰化銀行因理專弊案各被罰1,200萬元，其中玉山銀今年2月才因埔墘分行蔡姓前理專挪用客戶資金3,600萬元，遭金管會重罰1,200萬元，成為首家一年內吃二張逾千萬罰單的銀行。

黃天牧表示，玉山銀行理專的弊案是今年上半年發生的，金管會9月間作過一次討論，各局處同仁提出很多有意義的重要意見，對於不斷發生的理專弊案，裁處上要有全面的思考及不同處置方式，就請銀行局就整個案情，從各個部門去釐清，除罰款外，當責主管人員是否要負責任，再去作釐清，發行理專案當責主管人員是有因果關係，又請其陳述意見，並對相關人作約詢，務求讓銀行感受到金管會對其違失行為，有相對應的處理措施。

玉山銀行鳳山分行潘姓前理專在2013年7月到2020年6月間，引導或偽冒客戶利用網銀、行動銀行、電話銀行、金融卡轉帳、臨櫃提現、匯款、及利用客戶已蓋章取款憑條或匯款申請書，期間長達7年，受影響客戶共41戶，金額約1.4億元。

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