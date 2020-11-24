評議委員「中槍」 金評中心董事長發文籲清白

處理金融爭議一定要「冰清玉潔」，光迴避是不夠的。2020年9月剛上任的金融評議中心董事長林志潔在其臉書上表示，金評中心的評議委員會是做出最後評議的機構，委員依法要超然公正，但若評議委員同時擔任金融機構的獨董，即便處理相關案件時迴避，亦是「非常不適當」，更遑論事後或卸任後才出任獨董的事後利益輸送問題。

林志潔強調，自己身為金評中心董事長不能介入個案，但可以對評議制度進行改革，評議委員的專業守則與自律規範，「長期以來付之闕如」，是應該改革的事項，當即刻為之。

據了解，這一屆金評中心19位評議委員的任期，將在2020年12月31日到期，即剩下一個多月時間，平均隔週開一次委員會議，大約剩下三次會議，但因為林志潔的臉書表示應即刻改革，已有部分評議委員口頭請辭，表達不會再出席評議會議，以配合林志潔的改革。

金管會參考英國制度，擬定金融消費者保護法，2012年1月依法由政府捐助成立金融消費評議中心，專門處理消費者與金融機構間的爭議，若金額在100萬元以下的小額爭議，金評中心作出的評議結論，對金融機構具有一定約束力，且評議申訴案件都會納入金管會公平待客評分。

而金評中心董事會不負責評議，而是由金評中心總經理出任評議委員會主委，主持評議會議，協助處理爭議案，一般會先分案給三位評議委員處理，若三位委員有共識即在委員會中報告，看其他委員是否同意此評議結果，若三位委員不同調，則在委員會中報告且辯論，最後全體投票，決定最終評議結果。

19位評議委員中有大學法律教授、保險法教授、保險或風管系教授、律師事務所合夥人、行政院消保處處長、消基會名譽董事長、金融學系教授等，各有專長，且據與會人士透露，常在會議中爭得面紅耳赤，且每人的論點都相當經典，若無法達成共識，就以投票表決方式，不會由少數人主導結果。

但的確評議委員中，有人出任華南金控獨董、有人是台灣人壽獨董，也有是遠雄人壽獨董、也有富邦金海外子公司現代人壽的獨董、第一銀行監察人等，在林志潔臉書披露後，都有「中彈」的感覺，紛紛表達不再出席評議會議來「配合改革」。

由於新一屆評議委員2021年初即會上任，預計可能會因此大換血。