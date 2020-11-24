一銀攜手早安美芝城 愛心餐車送希望

第一銀行積極善盡企業社會責任，11月21日首度攜手優質客戶「早安美芝城」，開著愛心餐車送愛到關懷弱勢兒少，由60位志工陪伴孩童親手製作愛心早餐，並捐贈教學設備等物資，落實異業公益的同時，為社會帶來更多溫暖及正向的力量。

臺南加利利希望之家主要收容16歲以下失依、單親、家庭功能不彰、隔代教養或弱勢兒少，提供孩童關懷照護服務；活動當天，早安美芝城的「環島愛心餐車」一早就抵達會場，滿載新鮮美味的食材，在第一銀行及早安美芝城志工夥伴的陪伴下，帶領孩童一起體驗親手作早餐的樂趣並致贈美芝城蘿蔔糕伴手禮給參加學童。此外，第一銀行志工也分享金融理財常識、進行有獎徵答，並捐贈院方環境消防安全設施、二手電腦、投影機和印表機等教學設備，以及每位弱勢孩童一雙運動鞋等，改善孩童的生活與學習環境，實踐「在地經營 在地關懷」之精神。

早安美芝城源自1983年成立的「美而美漢堡店」，現為知名連鎖餐飲品牌，堅持使用符合標準的原物料與優良食材，並與在地供應商合作，讓消費者購買的每一份餐點，轉換為對臺灣土地的支持。為將愛心與關懷傳遞至偏鄉，2016年早安美芝城「環島愛心餐車」從南部出發，至今已造訪屏東青山育幼院、臺南關廟天宮育幼院、臺南瑞復益知中心等數家偏鄉及弱勢機構，透過熱騰騰的現做早餐及寓教於樂的體驗課程，培養弱勢孩童自理能力，同時傳遞惜食愛物的觀念。

第一銀行長期投入社會公益不遺餘力，不但攜手優質客戶落實異業公益，今年前10月共完成47場綠色志工及愛心關懷志工活動，累積1,117人次投入，5,245人次受益。第一銀行志工前往有機農場、教養院、育幼院等社福單位，不但捐贈所需物資設備、協助小農整地拔菜，舉辦金融小學堂、推廣藝術等，也透過遊戲互動、趣味手作DIY，增添生活體驗與樂趣。未來第一銀行將持續舉辦公益活動，期盼拋磚引玉，邀請更多企業投入公益的行列。