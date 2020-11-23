元大金2021徵才啟動 增聘525人

元大金2021年徵才計畫啟動。晉級獲利前四強的元大金，經營高層日前已拍板明年徵才布局，根據最新規劃，元大金控明年將徵才至少525人，尤其是對台股前景看好帶動業務擴張，元大證券規劃新晉用140人，其中110人為營業員，應是明年徵才手筆最大的券商。



為及早布局網羅業界優質人才，元大金在農曆年前就會啟動第一波人事布局，以爭取證券、銀行等子公司的業務新兵為主，人數估計大約達百人，農曆年後就會陸續上班，特別是元大證券身為龍頭券商，對於營業員的培訓亦不馬虎，專門培訓新進營業員的「領航計畫」已持續十年，一班約50人，明年農曆年後若完成招募，就會啟動第一波培訓。



此外，元大金規劃，元大銀也將徵才185人，其中含法金、個金、理財三大類業務人員145人，約有45％將為理專，大約65人；元大金本身將招考30人，重點將放在數金、資訊、及營運管理；元大人壽徵才約80人，其中有50位業務人員，另外30位和數金、資訊、營運管理有關，其他子公司包括期貨、投信將各別新招募逾40人、10人。



對明年徵才規劃，元大金高層分析，以業務、資訊與數金、營運管理三大面向為主軸，其中元大金旗下各大子公司業務人員合計共將招募350人，占全體比重約三分之二，資訊數金及營運管理則各90人。



MA方面，元大金估計明年旗下各子公司合計至少再招募超過20人。



近一年來金融業瘋「瘦核」，紛紛更換核心系統加快網銀在各業務運用的速度，而元大金旗下元大銀早在數年前已提前完成「瘦核」，順利完成核心系統更換，也顯示元大金對金融科技應用的重視，明年數金及資訊相關系統的開發更成為元大金旗下各大子公司發展重點。



元大金高層表示，數金及資訊相關人員，明年的徵才佔總徵才員額比重大約17％，比起今年大約占比11％來得更高。