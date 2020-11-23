八大行庫明年徵才 至少2千人

不畏疫情，超前部署，八大行庫明年徵才至少超過2,000人。合庫23日宣布明年將徵才近300人，據了解，除了合庫，包括台銀、台企銀、兆豐銀、土銀、一銀、華銀、彰銀等全體八大行庫，已對明年求才員額作出規劃，倘若以各大行庫目前所開出的員額規模，八大行庫明年將至少吸納職場超過2,000名新血，完全不輸疫情前的水準，而且其中大約有四分之一的員額會在農曆年前採取行動。



包括合庫、兆豐、台企銀等三家行庫，求才重點都將包括理專，兆豐銀擬徵求的百名員額中，理專至少60位，而合庫則高達93位，明年農曆年後就會在第一波招考後引進。



根據各大行庫開出的最新2021年人力需求規模，台銀明年估計會有200人退休，因此求才規模將近250人；台企銀則有超過300人；兆豐銀以吸納數金、理財等業務人員，大約有100名人力需求，其中有60名將為「專業理專」，晉用之後將專責投入財管業務。



其中，合庫已在23日宣布明年的徵才計劃。合庫說明，為了持續優化人力結構，明年度將分兩梯次，對外徵才近300人，第一梯次配合農曆春節後轉職潮，率先招募98名經驗行員，第二梯次則配合畢業季，提供社會新鮮人工作機會，預定招募儲備菁英、一般金融、資訊、資安、數位科技等各類人員共計195人，其中理專93人。



合庫指出，明年農曆春節前後的第一階段的徵才，將先招募經驗行員，包含合庫金控稽核人員一名，合庫銀行理財人員93人及建築工程人員兩人、電機工程人員一人及消防設備人員一人，合計98人。



土銀則預計招考250～300人、彰銀會在今年底先行徵才100人、一銀明年估計將徵才440人、華銀會在今年底之前招考202人，但明年下半年應也將再招考大約200多人，目前已估算的員額就已超過2,000人次。