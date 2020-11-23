中信金：明年全球GDP成長 上看5字頭

中信金控23日舉辦2020年第三季線上法說會，由金控財務長邱雅玲主持。邱雅玲表示，2020年受新冠肺炎疫情影響，全球GDP呈現負成長4.4％，但展望2021年相當樂觀，在五大因素支撐下，中信金估全球2021年GDP可達5.2％、台灣GDP可達3到4％、中國經濟成長率更可達8％。

邱雅玲指出，明年五大樂觀理由：一、2020年基期低、二、5G、AI產業前景佳，趨勢明顯、三、寬鬆貨幣政策明年會持續、四、各國財政紓困方案持續、五、疫苗已問世，明年可大量施打，可帶動消費動能。

邱雅玲分析，美國大選拜登勝出，但參議院仍由共和黨掌握，預料未來拜登所提出的極端政策如：對大企業加稅、金融機構強監管的措施會被限縮，而貿易、外交這些總統可掌握的則會回到多邊貿易、中美關係緩和、地緣政治風險降低，這些都有利投資人。加上2021年仍處於極度寬鬆環境、疫情降低、消費活動開始出現，整體金融市場投資氣氛樂觀，但預料劇烈波動仍會在。

針對「後疫時代、美國大選後」，邱雅玲分析會有「五大改變、四大不變」。五大改變包括：一、中美貿易關係趨緩和、二、美國重返國際多邊貿易組織、三、美國推動因應氣候變遷全球合作、四、新能源加速發展、五、美國減稅變加稅。

四大不變則是：一、低利率持續、金融市場波動、二、量化寬鬆政策持續，美國雙斥字包括：財政斥字、貿易斥字擴大，美元偏弱、三、供應鏈多級化，由過去大陸是全球工廠變成「全球都是工廠」，供應鏈移動趨勢不變、四、中美關係緩和但對抗趨勢不變。

邱雅玲指出，大陸十四五方向則是重消費、擴大內需，預估明年成長動力強，產業全力發展科技自給自足，基建投資需求大升，預估2021年中國經濟成長率可達8％。明年中美關係對抗「戰略不變、戰術會調整」，由於拜登反對高關稅，所以貿易戰會緩和，但會由多邊組織來施壓中國。

在台灣部份，邱雅玲指出，台灣今年在疫情是而制不錯下，GDP預估有2％，展望明年可到3％到4％，原因有三：一、基期低、二、疫苗大規模施打，消費動能上升，內需支撐明年經濟成長，三、投資需求增，像是公共建設、危老、都更需求、台商資金回流、科技業製程投資、國際大廠來投資等，在內外需與各國景氣復甦帶動國外需求上升。

在新台幣部份，由於2020年以來台股殖利率高、疫情控制好，台幣升值4％來到28.5元左右，展望2021年在出口強健、出口商有拋匯需求、壽險海外投資占比下滑等因素下，明年新台幣強勢狀態可維持。

邱雅玲表示，儘管2020年全球受到新型冠狀病毒（COVID-19）疫情影響，中信金控整體獲利仍維持穩健。其中，中信銀行前三季合併稅後盈餘為214.55億元，台灣人壽前三季合併稅後盈餘為159.08億元。

中國信託銀行2020年前三季核心業務成長動能穩健，房貸及信貸帶動放款動能，財富管理、個人金融及彩券手續費收入亦較去（2019）年同期成長，效率比持續改善。截至2020年9月底，中信銀行之合併逾期放款比率為0.48%，合併呆帳覆蓋率為293.6%，資本適足率仍維持穩健水準。

保險業務方面，台灣人壽準備金負債成本持續下降，較去年同期大幅降低34個基點，擴大經常性利差，進一步強化獲利體質。此外，受惠於投資收益的挹注，台灣人壽前三季稅後淨利較去年同期成長高達14.4%。