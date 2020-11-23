合庫明年徵才近300人 農曆年後百人先成軍

感恩節前夕，合庫連續第三年送上徵才大禮。為了持續優化人力結構，吸攬各方金融好手，合庫今日連續第3年於感恩節前夕宣布徵才計明年度將分2梯次，辦理對外徵才合計近300人，第1梯次配合農曆春節後轉職潮，率先招募98名經驗行員，第2梯次則配合畢業季，提供社會新鮮人優質工作機會，預定招募儲備菁英、一般金融、資訊、資安、數位科技等各類人員共計195人。

甫獲選為「台灣CEO 100強」的合庫金控董事長雷仲達，自106年11月起擔任合庫金控暨銀行董事長至今屆滿三年，雷仲達向來重視合庫的人才培育以及人力資源的招募，其中合庫已連續2年加薪，107年員工平均加薪幅度高達5.8%，108年員工平均加薪幅度 4.53%，109年導入員工持股信託，平均員工福利在泛公股銀行排名中始終名列前茅。

按108年各家金控公司年報資料，合庫金控非擔任主管職務之全時員工的年薪中位數，在全體16家金控排名第一，足見對基層員工的照顧，此外，雷仲達也高度重視集團公司治理及實踐企業社會責任，具體成果包含進行董事會績效評估、設置公司治理主管、制定董事會成員及重要管理階層接班規劃等，以強化董事會結構與運作。

新冠疫情持續但未影響銀行的徵才布局，合庫110年徵才計劃，第一階段將先招募經驗行員，包含合庫金控稽核人員1名，合庫銀行理財人員93人及建築工程人員2人、電機工程人員1人及消防設備人員1人，合計98人。本次合庫招募將委託台灣金融研訓院辦理甄試事宜，報名期間將自109年11月20日起至109年12月2日止。