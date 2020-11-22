一銀奪國家企業環保獎巨擘獎

為善盡企業社會責任、落實環境永續，第一銀行繼2019年獲行政院環境保護署主辦「第1屆國家企業環保獎」巨擘獎，2020年二度蟬聯該獎項並獲得綠色行動獎，創下國內金融業唯一且連續兩年獲最高榮耀，總統蔡英文19日特別接見表揚一銀董事長邱月琴，另由環保署署長張子敬頒獎，一銀副總經理周朝崇代表受獎。

一銀自2015年起連續三年榮獲環保署企業環保獎金級獎，並於2017年獲頒「榮譽環保企業獎座」；2019年環保署修改獎項制度，開放曾連續三年獲獎企業回流參賽，去年及今年一銀即連續兩年報名參獎。

一銀指出，金融機構是資金的仲介者，一手收受客戶的存款，一手運用資金，在資源分配與環境保護扮演非常重要的角色，一銀有超過2萬戶的企業客戶，其實是可以發揮影響力去影響客戶；一銀將「環境永續」理念內化到核心業務，發展綠色消費、綠色投資、綠色融資審查、節能減碳及綠建築等各項綠色金融商品與環境永續業務，用「環境教育」方式，做到向員工教育與客戶溝通，擴大金融業於資金供應鏈上的影響力。

評審委員於審查會中表示，對一銀將環境保護推動，徹底落實到各營運據點，同時也充分展現將企業授信戶及被投資企業善盡環境保護、誠信經營及社會責任等納入投資評估重點給予肯定。

第一金融集團長期深耕綠色金融，近年來ESG（環境、社會與公司治理）整體表現獲國內外高度肯定，第一金控自2016年起連續四年獲選納入道瓊永續性指數（DJSI）新興市場指數成分股，更於2018年起連續兩年入選DJSI世界指數成分股，蟬聯全球銀行業總排名第五名，也獲得MSCI「全球標準指數」（MSCI ACWI Index）成分股ESG Ratings銀行業類別AA級的領先等級。

在氣候變遷管理方面，第一金2013年簽署加入CDP（國際碳揭露專案），為台灣金融業首批加入業者之一，從2015年起開始填報CDP的氣候變遷問卷，迄今為止已填報了五年，並於2018及2019年連續兩年獲得「A」及「A-」領導等級之榮耀，創下台灣服務業獲得最高評分。