花旗eFX 暫停台幣、外幣交易

花旗（台灣）銀行11月中旬宣布，該行網路銀行及行動生活家的「eFX外匯交易」服務，暫停新台幣和外幣間的幣別轉換交易。業內人士指出，新台幣匯市近來都有下午3點半的「央行調節時間」，如果有客戶在盤中買進美元、再於下午收盤後賣出，當天交易1美元就有台幣2～3角的賺頭，但銀行交易室卻會被央行緊盯無法任意買賣。

花旗（台灣）銀行公告，該行網路銀行及手機App行動生活家「eFX外匯交易」服務，自11月11日起暫停新台幣和外幣間的幣別轉換交易，但保留其他外幣間的幣別轉換可以在「eFX外匯交易」辦理。

據花旗（台灣）銀客服中心回覆客戶詢問，改為導引客戶透過銀行網路銀行及行動生活家的「轉帳／繳款／換匯」服務辦理，也就是全部回到同一個網路系統，「才能統一計算客戶的每日交易額是否有超過央行要求的50萬元上限」。

實際上，花旗（台灣）銀10月14日時就曾公告，「外匯交易（eFX）」服務自隔日起，調整新台幣和外幣間的幣別轉換交易時間為銀行營業日上午9點至下午3點半，在此之前的交易間可至下午4點半；本次則是暫停該平台的新台幣和外幣交易。

金融業者指出，主要是央行調節下，客戶盤中買進美元、下午4點賣出，可能有匯差可賺，但也會因此讓銀行交易室被央行緊盯，導致業者啞巴吃蓮，苦水往肚吞，因此花旗（台灣）銀才決定把今年初仍在大力推廣的「外匯交易（eFX）」服務，暫停新台幣和其他外幣交易。

新台幣今年匯價表現居亞太貨幣走升之首，加上中央銀行盤中、盤尾「調節」，導致美系銀行外匯交易室虧損連連。

甫簽署的RCEP更被外銀亦認為會刺激亞太貨幣對美元在2021年進一步延續近期的升值趨勢，連今年都已升值近6個百分點的新台幣，都被預期還有續升近4％的空間，外銀圈已喊出2021年底新台幣對美元匯率可能到27.5元。

富達國際助理基金經理人薩姆森（Ian Samson）指出，RCEP將進一步促進亞洲的出口增長和生產能力，亞洲貿易順差擴大在期，美元今年來明顯偏向疲弱，揮別過去十年的過度強勢，預期亞洲貨幣過往受壓抑的情況估計會相對緩和。