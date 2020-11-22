逾31兆壽險資金怎用？央行提點：內外夾攻

我國保險業資產總額及至今（2020）年10月底已達到新台幣31.2兆元，站在中央銀行的立場，這筆龐大資金是國人用心儲蓄、業者良心管理的重大部位，央行總裁楊金龍持續和金管會主委黃天牧信函往來，密切討論應在新冠疫情的非典型時代，在金融政策上有所調整，發揮「內外夾攻」的重大意義。

央行認為，長期以來國內壽險業在協助民間去化龐大超額儲蓄、多元配置資產及提高投資報酬等扮演重要角色，政策上，一方面要能引導資金投入國內實質投資，避免只是一昧流向房地產引發高房價；另方面也能運用外幣保單等金融商品，增加民眾新臺幣結購外匯、或去化原有外匯存款，平衡新台幣匯率，避免源源不絕流進台灣的外資和海外台商資金，把新台幣對美元匯率逼到沒有喘息的空間。

上述內容，是中央銀行今（22）日中午臨時發出的新聞稿，詳細說明央行總裁楊金龍日前與金管會主委函信往來的細節，政策相關將送請研議，絕無所謂急發密函求救之情事，外界毋須過度解讀。

央行在新聞稿中提出四大點說明，主要針對壽險業資金流向，提出關切與期待，並肯定壽險業是國人透過機構法人、從事財富管理全球布局之重要機構。

央行關切壽險資金流向不動產市場，以及代理國人資金佈局全球，兩大面向。前者，央行認為，近年在金管會審慎監理下，壽險業購地等開發建設，協助活絡地方經濟及產業，帶動周邊住宅需求，當屬正向發展。

至於資金流出部份，在今年新冠疫情期間，央行態度上支持提高壽險業海外投資比例限制，並增加壽險業的外幣保單的設計，目的之一為的是「創造國人的外匯需求」！

目前新台幣對美元匯率天天升值，10月以來的28.5元關卡讓央行「調節」的很辛苦。央行在新聞稿中，透露流入資金壓力「其大無比」：其一，適逢美中貿易摩擦、COVID-19疫情未止、先進國家寬鬆貨幣政策外溢效果，台商回台投資及外資持續買進我國電子股，致大量資金流入；其二，全球反避稅風潮，促成台商境外資金回流。

海外資金流入源源不絕下，央行認為，恐怕影響國內房地產價格及新台幣匯率波動，不利金融穩定。對此，央行希望國內也有大量的外匯需求或對外投資，以拉近內外需求，以平衡新台幣匯價。然而，今年因為疫情封鎖，至今邊境管制未解，國人無法出國，旅遊買匯需求近乎零，央行因此認為壽險業的對外投資或外幣部位是很好的補充工具。

央行為此援引，日、韓的最新作法，相繼取消或上調壽險業海外投資比例限制，便利業者尋求更高投資報酬標的，放寬海外投資比重，並向金管會建議放寬外幣保單不計入國外投資限額，保戶得以新臺幣結購外匯或去化原有外匯存款，同時擴大壽險業國外投資可運用空間，有助壽險業營運並有效創造外匯需求。

此外，央行亦鼓勵民間企業部門，可以善用資金對外投資，進行跨國併購，取得關鍵技術及戰略性資源，幫助台幣資金外流。

央行表示，財富管理已成為全球金融服務業之發展重點，壽險業、退休基金及投信等機構法人，可以積極利用國人資金進行全球布局，促進金融服務及財富管理業務發展，以滿足企業或個人財富傳承及人口老化之退休理財需求。

央行並強調，與金管會時常交換相關意見，目的之一是因應全球低利環境下，全球壽險業的共同經營趨勢，需為資金尋求投資報酬率更高的標的，惟壽險資金部位實在龐大，需有更縝密的考量。